Conor McGregor kimdir? Dövüşü neden bıraktı? Kaç yaşında?

Ünlü dövüşcü Conor McGrego yaptığı son paylaşımında kariyerini sonlandırdığını açıkladı. UFC yıldızının bu kararı hayranları hem üzdü hemde şaşırttı. Peki Conor McGrego kimdir? Kaç yaşında?

CONOR MCGREGO KİMDİR?

Conor McGregor 14 Temmuz 1988'de İrlanda'nın Dublin şehrinde Margaret-Tony çiftinin oğlu olarak doğdu. McGregor'un Aoife ve Erin isminde iki kız kardeşi vardır.

McGregor 12 yaşındayken boks ve kick boks yapmaya başladı. Kısa zamanda İrlanda'da boks şampiyonu oldu. 2007 senesinde ilk karma dövüş sanatları (MMA) maçında Kieran Campbell'i nakavt etti.

2008 senesinde MMA antrenmanlarına başlayan McGregor 2012 senesinde Cage Warriors tüy siklet ve hafif siklet şampiyonu oldu. 2013 senesinde ABD'li karma dövüş sanatları organizatör şirketi UFC ile sözleşme imzaladı. İlk UFC dövüşünde Marcus Brimage'i nakavt etti. Sırasıyla Max Holloway, Diego Brandao, Dustin Poirier ve Dennis Siver'ı nakavt etti.

Tüm dünyanın ilgisini çeken McGregor 2015 senesinde Jose Aldo'nun sakatlanmasıyla Chad Mendes ile geçici UFC tüy siklet şampiyonluk maçına çıktı ve rakibini nakavat ederek geçici şampiyon oldu. Sonrasında Jose Aldo'yla karşılaşan McGregor, UFC 194'te rakibini 13 saniyede nakavt etti ve UFC tüy siklet şampiyonu oldu. Bu nakavt UFC ünvan maçları tarihinin en hızlı nakavtı oldu. 12 Kasım 2016'da UFC 205'te Eddie Alvarez'i nakavt etti ve hafif siklet şampiyonu oldu. Bu nakavt McGregor'u 2 siklette şampiyon olan ilk dövüşçü yaptı.

2016 senesinde hafif siklet şampiyonu Rafael dos Anjos ile karşılaşacağı açıklandı. Ancak Anjos sakatlandığını açıklanınca rakibi Nate Diaz oldu. 5 Mart 2016 UFS 196 etkinliğinde rakibine yenilen McGregor, ilk UFC mağlubiyetini aldı. 20 Ağustos 2016 UFC 2002'de Nate Diaz'ı puanla mağlup etti ve tekrar hafif siklete döndü.

Yenilgisiz olarak ringlere veda eden ünlü boksör Floyd Mayweather 2017 senesinin Ocak ayında karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor'a kendisiyle ringe çıkması için 15 milyon dolar önerdi. Mayweather ile Mcgregor arasındaki maç 26 Ağustos 2017'de Las Vegas'ta yapıldı.

Mayweather'ın kazandığı maçtan toplamda 600 milyon dolar (2,1 milyar lira) gelir bekleniyor. Dünya boks tarihinin önde gelenleri arasında yer alan Floyd Mayweather ve McGregor karşı karşıya geldi.

TSİ Sabaha karşı 06.00'da başlaması beklenen karşılaşma, yayın sisteminde yaşanan aksaklık sebebiyle gecikmeli (07.15'te) başladı. İlk 3 rauntta McGregor, rakibi üzerinde baskı kurmaya çalışırken, daha sabırlı gözüken taraf Mayweather'dı. Mayweather, sonraki rauntlarda temposunu artırarak McGregor'a zor anlar yaşattı.

Son 3 raunda girilirken ringte üstünlüğü ele geçiren Mayweather galibiyete uzandı. 10. rauntta rakibinin gardını düşürmeyi başaran Mayweather, McGregor'u teknik nakavt ile mağlup etti. Mayweather, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 50 maça çıkardı ve rekorun sahibi oldu.

220'den fazla ülkede yayınlanan maç yaşattığı heyecan kadar elde edilecek gelirle konuşulur hale geldi. BBC'ye göre TV yayın hakları, reklamlar, sponsorluk hakları ve bilet satışlarıyla birlikte gecede 600 milyon Dolar (466 milyon Sterlin) gelir bekleniyor. Gecede Mayweather'ın yaklaşık 300 milyon Dolar, McGregor'un ise 100 milyon Dolar kazanması bekleniyor.

Dev organizasyon bu rakamlarla birlikte 2015 senesinde 'yüzyılın maçı' olarak isimlendirilen Mayweather - Pacquiao maçını geride bırakmış olacak. Boks maçında dünya şampiyonluğu unvanı olmasa da Dünya Boks Konseyi'nin dev maça hazırladığı kemer dikkatleri üzerine çekiyor. 'Money Belt' (para kemeri) ismi verilen kemerin üzerinde 3 bin 360 elmas, 600 safir, 300 zümrüt ve 1.5 kilogram 24 ayar altın bulunuyor.

Mücadele öncesi tartıda yüz yüze gelen boksörler iddialı konuşmuştu. McGregor, rakibini 4 raunt içinde nakavt edeceğini söylerken, Mayweather ise maçın 12 raunt sürmeyeceğini söylemiş ve nakavtın geleceği raundu tahmin etmekten kaçınmıştı.