Conor Wilkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Wilkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Conor Wilkinson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Conor Wilkinson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Conor Wilkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Wilkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Conor Wilkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Wilkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Wilkinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Wilkinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Wilkinson 23 Ocak 1995 tarihinde Croydon şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Conor Dominic Geoffrey Wilkinson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Wilkinson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Conor Wilkinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Conor Wilkinson'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Conor Wilkinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Wilkinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Conor Wilkinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Wilkinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bolton

31 Ekim 2013 yılında Chester

2 Aralık 2013 yılında Bolton

14 Şubat 2014 yılında Torquay

31 Mayıs 2014 yılında Bolton

12 Eylül 2014 yılında Oldham Athletic

12 Ekim 2014 yılında Bolton

2 Şubat 2015 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2015 yılında Bolton

10 Temmuz 2015 yılında FC Barnsley

4 Ocak 2016 yılında Bolton

21 Ocak 2016 yılında Newport County

21 Mart 2016 yılında Bolton

23 Mart 2016 yılında FC Portsmouth

31 Mayıs 2016 yılında Bolton

31 Ağustos 2016 yılında FC Chesterfield

2 Ocak 2017 yılında Bolton

1 Temmuz 2017 yılında FC Gillingham

1 Kasım 2018 yılında FC Dag & Red

7 Ocak 2019 yılında FC Gillingham

17 Ocak 2019 yılında FC Dag & Red

1 Temmuz 2019 yılında Leyton Orient

1 Temmuz 2021 yılında FC Walsall

Conor Wilkinson kimdir

Conor Wilkinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Wilkinson şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Conor Wilkinson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Conor Wilkinson nereli

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