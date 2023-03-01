Conrad Honore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conrad Honore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conrad Honore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Conrad Honore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Conrad Honore {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Conrad Honore Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Conrad Honore'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Conrad Honore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/conradhonore4/
Conrad Honore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Conrad Honore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Aralık 2021 yılında Burgess Hill
1 Temmuz 2022 yılında Worthing
28 Temmuz 2022 yılında Chichester
27 Ağustos 2022 yılında Worthing
Conrad Honore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Conrad Honore şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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