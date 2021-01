Cool olmak ne demek? Nasıl cool olunur? Cool kelimeler, sözler, yazılar nelerdir? başlıkları internette sıkça aratılanlar arasına girdi. biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

COOL NE DEMEK? COOL KELİME ANLAMI NEDİR?

Cool İngilizce bir kelimedir. Cool kelimesinin birçok anlamı vardır. Fakat günümüzde ülkemizde Cool kelimesi "Havalı" anlamında kullanılmaktadır. Yani ülkemizdeki cool kelimesinin 1. anlamı "havalı" 'dır diyebiliriz.

Cool kelimesinin diğer anlamları şu şekilde:

serin

soğuk

harika

soğukkanlı

klas

abartısız

küstah

tamı tamına

uygun

Bunlara ek olarak cool kelimesi fiil olarak "soğutmak, serinlemek" manalarına gelirken, isim olarak da "serinlik, serin yer" anlamlarına gelmektedir.

Lakin dediğimiz gibi sosyal medyada, internette, online oyunlarda vb. yerlerde cool kelimesinin anlamı "Havalı" demektir.

COOL OLMAK NEDİR?

Cool olmak tabiri Türkçe'de "havalı olmak" , "karizmatik olmak" , "bir tarza sahip olmak" anlamlarına gelmektedir. Genelde cümle içerisinde "Bu arkadaşın çok cool birisiymiş." veya "Çok cool bir insan." vb. tarzında kullanılır. Fakat bu kullanımı kesinlikle önermiyoruz. Türkçe'mizi bozmamak adına lütfen kelimenin Türkçe karşılığını kullanalım. Mesela cool olmak yerine "havalı olmak" tabirini kullanabiliriz. Güzel Türkçe'mizi İngilizce kelimelerle birleştirmemeliyiz.

COOL TAVIR NEDİR?

'Cool olmak' bir tavrı ifade eder. 'Kayıtsızlık tavrı' anlamına gelir. Kökenindeki 'isyan' anlamı günümüzde hâlâ anlamını koruyor. Ancak zamanla bu anlama 'statü' anlamı da eklendi. Özellikle üst gelir grubundaki insanların 'kendini beğenen, kayıtsız kalma tavrı' olarak bir 'ayrıcalık simgesi'ne dönüştü.

NASIL COOL OLUNUR?

1. az-öz konuş

2. asla etkilendiğini belli etme

3.sosyal medyayı smartphone’dan kullan

4. anlaşılması zor cümleleriniz ve egzotik bir konuşma tarzınız olsun

5. twitter’da sizden övgüyle bahseden tweetleri asla retweet etmeyin.

6. Facebook’ta çok az Like verin ve her soruya cevap vermeyin. en iyi oran 1/18’dir.

7. İlham alınacak hikayeler anlatın. bol bol metafor kullanın.

8. Gözlük kullanmak. özellikle Ray-Ban Wayferer.

9. Koşmamak. Acele etmemek.

10. Dışarıyı çok önemsemediğini göstermek için müzik kulaklığı takmak. Mümkünse iPod Shuffle. Beyaz kulaklık.

11. Gereğinden fazla zayıf olmalısınız.

12.Bazen bir iki sigara. Bol kahve. Bir iki sıradışı kitapla çekilmiş fotoğraflar.

13. sosyal medya yorumlarinizi ingilizce karakterlerle yazin

14. espri yapın ama fazla gülmeyin

15. Dişler saçlar tırnaklar çok önemli.

16. Her zaman kurallara uymayın. Ve bunu da çok önemsemeyin.

17. orta sınıf insan dertlerinden uzak olun. aile, ev, araba, sigorta, emeklilik vs.

18. sosyal medyada fazla “online” olmayın.

19. demet akalın, serdar ortaç gibi isimleri duyunca kusmaya başla.

20. sanata ilgi duy. bir kaç tablo ve ressam hakkında derinlemesine bilgi sahibi ol. bazen günlük konuşmalar içinde bunlara atıf yap. (ör.1: isanın son akşam yemeğindeyiz gibi hissediyorum bu akşam. ör. 2: Van gogh’un ay çiçekleri gibi solmuşsun hayatım ve bu halinle senin Van gogh’un olmak isterim.)

21. internet yazışmalarında kesinlike smiley kullanma! :)

22. tabiki tv izlememelisin. etrafındaki kişiler dizilerden konuşmaya başlayınca kendini patagonyada pasaportunu yitirmiş bir yabancı gibi hissetmelisin.

23. aşkından ölsen bile sevdiğin kıza yazmamalısın, sohbetin az ve öz olmalı.

24. cool olmaktan bahsedilince, kul olmayı örnek verip gereksiz bir karşılaştırma içine girme.

25. sesiniz hep sabah yeni uyanmışsınız gibi olmalı.

26. sevdiğin şeyler hakkında nadiren, sevmediğin şeyler hakkında hiç konuşma.

27. konuşurken ve yazarken bilinçakışı tekniği kullanmalısın.

28. her cümlenin sonuna nokta koymalısın.

29. cool olmak merak uyandırmak, ilginç olmak, zen felsefesine sahip olmak demektir.

30. minimalist olun.

31. less is more üzerine kafa yorun.

32. en az bir iki konferansta konuşma yapmış olun. sunum yapmaktan korkmayın. sunumlarınızda beni takip edin vs demeyin. sunumunuzu sade, kısa ve etkileyici yapın.

33. kareli gömlek, beyaz tişört, siyah ceket, dar kot giyin.

34. mutlaka pahalı bir saatin olmalı ve saatinizin tüm özelliklerini bilmelisin. (gramer kurallarını çok önemseme. bol bol hatalı ve eksik cümle yaz. eksikler ve hatalar daha çok akılda kalır. ama asla kelimeleri yanlış yazma. bir harf bile şaşmasın. )

35. not defterin ve kalemin hep yanında olmalı. arasıra not almalısın.

36. havaalanına asla saatinde gitmemelisin. boarding’e 15 kala havaalnında olsan yeter.

37. Gizemli ol.

38. Spiritual ol.

39. Arasıra gözden kaybol. İnterrail yap. Yurtdışında oku.

40. Uluslararası arkadaşlar edin.

41. Cool Olmanın XX kuralı şeklindeki yazıları okumayın ve bunlara itibar etmeyin.

COOL KELİMELER, SÖZLER, YAZILAR

Geceyi seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın.

Boşuna dönüyorsun dünya! Okeyin ikisi de bende.

İyiyi ara, güzeli ara, doğruyu ara ama kusur arama. Mevlana

Sahne senin devam et ama sıra bana gelmesin dua et.

Eğer benimle ilgili bir probleminiz varsa, bu sizin probleminizdir.

Beni çekemeyen besmele çeksin. Sayemde imana gelsin.

Tek başına hayatı öğrenen insanı, kimse yokluğuyla korkutamaz.

Küme düşse de hayallerim, şampiyonluğa oynar gülüşlerim.

Oyun bittiği zaman, şahta piyonda alayınızda aynı kutuya girersiniz.

Benim bu oyunda unuttuklarımı sen daha öğrenmedin bile.

Uğraşamam dünümle ve dünümdekilerle. Ben yarına bakarım yanımdakilerle.

Bakma öyle susun durduğuma, dağlarında sesi çıkmaz, unutma!

Ya geç karşıma ortalığı sevginle inlet ya da çekil kenara adam gibi nasıl sevilir seyret.

Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

Etme sırtını duvardan başkasına emanet en kralının bile içinde vardır bir nebze ihanet.

Laf sokma kapak olursun yalvarma köpek olursun delikanlı ol belki yanımda yer bulursun.

Biz dostlarımızı kaşarlı sucuklu tosttan seçmiyoruz mertliğine sözüne bakarız.

Tek nokta bitirir. Üç nokta devam ettirir. Ben iki noktayım ne yapacağım hiç belli olmaz.

Hayat bana hiç yeşil ışık yakmadı sorun değil ben zaten hiç kırmızıda durmadım.

İnsanların seni özlediklerini söylemeleri, fakat seni görmek için hiç çaba harcamamaları çok tuhaf.

Sen benim adımı bile anamazsın. Bırak dost kalmayı sen benim düşmanım bile olamazsın.

Eğer seni düşündüğüm her an için bir çiçeğim olsaydı, sonsuza dek çiçek bahçemde yürüyebilirdim.

Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

Senin kibrin mütevazılığinden geliyor, en çok kendinden bahsedeceğine en çok sen susarsan insan olursun.

Yaşadığı iki günlük dünyada hep yorgun olanların en büyük yükü asla hayır diyememeleridir.

En boktan işte bile çalışıyorsan en mükemmeli arzulamalısın ki hayat seni savurmaktan ziyade kucaklasın.

Ben kimseye beni sevsin diye soytarılık yapmam. Ya sever bildiği gibi ya gider geldiği gibi.

Bu hayatta ilk önce insanlara nasıl güvenmem gerektiğini öğrendim, sonra da bir daha asla bunu yapmamayı.

Karşıma geçip bana var olmaktan bahsetmeden önce içindeki yok olma korkunu yenmelisin.

Öfke gönlündeki bahçeye değen en sert rüzgardır, elbet diner o rüzgar ama ne yaprağın kalır ne de sağlam bir dalın.

Gerektiği yerde tevazuundan eser vereceksin ki gereksiz beyinlerden nasihatler dinlemeyesin.

İnsan bu hayatta 3 kez doğar, önce annesinden, sonra 18inde tercihlerinden, ardından da 50sinde yatığı hatalardan.

Geçmişe dönük keşkelerle yaşamaktansa geleceğe dönük belkilerle yaşamayı tercih ederim.

Yeri geldiğinde affetmesini bileceksin ki zihinde seni meşgul eden çöplerden kurtulup kendine en büyük iyiliği yapasın.

Bahar temizliği başlasın artık. Eski sevgiliye çıkarcı arkadaşlara değerinizi bilmeyen insanlara yol vermek zamanıdır.

Çoğuları mesafeden bahseder üzülerek ama mesafeler nankör olan insanoğlu için elde etme arzusunu diri tuttuğundan her zaman iyidir.

Sabır en büyük kapıları açar bu hayatta sana, çünkü sabır zor günlerin ardından gelecek ferahlığın yegâne anahtarıdır.

Bu hayat aceleye gelmez, olacağı olan zaten olacaktır, ama zamanı gelmemiş, doğru sebep yeşermemiş veya doğru insan doğmamış olabilir.

Sevdiğin kişiyi kaybetmek diş çektirmeye benzer kardeş, acısı hemen geçer ama eksikliğini uzun zaman atlatamazsın.

Muhabbeti hoşuna giden herkesin peşine pekguzelsozler.com düşme ve asla her güvenmeye çalıştığın insana sırtını dayama. Gün gelir seni yanlış yola da sürüklerler, sırtından da bıçaklarlar.

Eğer cesaretin varsa, elimi tut ve beni kalbinin olduğu yere götür. Senin gibi sevmenin nasıl olduğunu hissetmek istiyorum.