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  3. Çöp atacağını söyleyerek evden çıkan kadın sırra kadem bastı

Çöp atacağını söyleyerek evden çıkan kadın sırra kadem bastı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 1,5 yıllık evli olan kadın çöp atacağını söyleyerek evden çıktı bir daha geri dönmedi. Kayıp kadının kocası Şeref Okul, eşini görenlerin durumu jandarmaya bildirmesini istiyor.

Çöp atacağını söyleyerek evden çıkan kadın sırra kadem bastı

Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde yaşayan Nazlı Okul (30) isimli evli kadın çöp atmak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Eşinin bulunması için jandarmaya başvuran kocası Şeref Okul (49) eşini görenlerin ya da haber alanların jandarmaya bildirmesini istedi.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

1,5 yıllık evli olduğu eşinden bir gündür haber alamadıklarını ve endişe içinde olduklarını söyleyen Şeref Okul, "Eşim dün sabah kahvaltı yaptıktan sonra saat 10-11 civarı gibi buradan ayrılıyor. Evden iki tane çuval almış. Bunu giderken gören babası kızım nereye gidiyorsun diyor. Baba çöp atıp döneceğim diyor. Daha sonra bir haberimiz, malumatımız yok. Dün sabah jandarmaya gittim. Bu sabah yine jandarmalar geldiler soruşturdular arama yaptılar. Hiçbir şekilde bulunamadı. Kendisinden endişe ediyorum. Görenlerin bilenlerin jandarmaya haber vermelerini rica ediyorum." dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çöp atacağını söyleyerek evden çıkan kadın sırra kadem bastı

Çöp atacağını söyleyerek evden çıkan kadın sırra kadem bastı

Çöp atacağını söyleyerek evden çıkan kadın sırra kadem bastı

Çöp atacağını söyleyerek evden çıkan kadın sırra kadem bastı

Çöp atacağını söyleyerek evden çıkan kadın sırra kadem bastı

Çöp atacağını söyleyerek evden çıkan kadın sırra kadem bastı

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