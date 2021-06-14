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  3. Copa America 2021 : Arjantin 1 -1 Şili maç özeti izle | Messi'nin enfes frikik golü yetmedi

Copa America 2021 : Arjantin 1 -1 Şili maç özeti izle | Messi'nin enfes frikik golü yetmedi

Copa America 2021 A Grubu maçında Arjantin ve Şili 1-1 berabere kaldı. Maçın özeti ve detaylar haberimizde...

CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası olan Copa America'da heyecan başladı. 10 takımın 5'erli 2 grupta mücadele ettiği turnuvada grup maçlarıyla futbolseverler zevkli anlaşıyor. Bu kapsamda  A Grubunda  ArjantinŞili maçı 15 Haziran Salı günü Rio de Janeiro'da, Estadio Olimpico Nilton Santos Stadyumu'nda oynanan mücadelede karşı karşıya geldi.

MESSİ FRİKİKTEN AVLADI

Türkiye saati ile 00.00'da başlayan mücadele Arjantin 33.dakikada Lionel Messi'nin serbest vuruştan attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci yarısının 52.dakikasında Arturo Vidal'in yerde kalmasıyla Şili penaltı kazandı. Vidal'in penaltı vuruşu kaleci Martinez'in müdahalesinin ardından direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Daha sonra topu tamamlayan Vargas skoru 1-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı. 

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