CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası olan Copa America'da heyecan başladı. 10 takımın 5'erli 2 grupta mücadele ettiği turnuvada grup maçlarıyla futbolseverler zevkli anlar yaşıyor. Bu kapsamda A Grubunda turnuvanın favorileri arasında yer alan Arjantin, Şili ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler Copa America 2021 : Arjantin - Şili maçı canlı izle | Haber Global canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

COPA AMERİCA 2021 : ARJANTİN - ŞİLİ MAÇI CANLI İZLE

Copa America 2021'de A Grubunda oynanacak olan Arjantin - Şili maçı 15 Haziran Salı günü oynanacak. Rio de Janeiro'da, Estadio Olimpico Nilton Santos Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak. Maç Haber Global ve Kontra YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Arjantin - Şili maçı canlı izle

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