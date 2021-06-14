Olaylar Olaylar! Masumlar Apartmanı İnci’si Zeynep Abdullah, hastanelik oldu, parmağı kırıldı!Yem olmaktan son anda kurtuldu! Dev balinanın yuttuğu dalgıcın mucizevi kurtuluşuTüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasındaki yasa değişikliği onaylandı! Peki neler değişti?Abdulkadir Dursun kimdir? Müge Anlı Abdulkadir Dursun bulundu mu?14 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?Eylülde nikahı olan Özge Özpirinçci’nin bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı!14 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu | İşte haftanın yepyeni indirimli ürünleri: bu fırsat kaçmaz!Burcu Esmersoy’dan bomba bikinili dans videosu! İzleyenler mest oldu!Batuhan Survivor'a veda etti, sosyal medya yıkıldı! Acun'a tepki gösterdiler!SON DAKİKA! Kritik veriler açıklandı: Cari açık Nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Copa America 2021 : Arjantin - Şili maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Copa America 2021 : Arjantin - Şili maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Copa America 2021'de heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. A Grubu müsabakasında da Arjantin ve Şili karşı karşıya gelecek. Peki Copa America 2021 : Arjantin - Şili maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Copa America 2021 : Arjantin - Şili maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası olan Copa America'da heyecan başladı. 10 takımın 5'erli 2 grupta mücadele ettiği turnuvada grup maçlarıyla futbolseverler zevkli anlar yaşıyor.  Bu kapsamda A Grubunda turnuvanın favorileri arasında yer alan Arjantin ile Şili karşı karşıya gelecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de Copa America 2021 : Arjantin - Şili maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 

COPA AMERİCA 2021 : ARJANTİN - ŞİLİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Copa America 2021'de A Grubunda oynanacak olan Arjantin - Şili maçı 15 Haziran Salı günü oynanacak.  Rio de Janeiro'da, Estadio Olimpico Nilton Santos Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak ve Haber Global kanalından izlenebilecek.

Haber Global, Digiturk 47, D Smart 42, Kablo TV 71, Tivibu 50, Turkcell TV+ 46 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT