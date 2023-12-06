Çorlu'da yaşlı adamı feci şekilde döverek gasp ettiler! Gasp anı kamerada!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam, 2 şahıs tarafından darbedilerek para ve cep telefonu gasp edildi.

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Çorlu'da yaşlı adamı feci şekilde döverek gasp ettiler! Gasp anı kamerada!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam, 2 şahıs tarafından darbedilerek para ve cep telefonu gasp edildi. Polis tarafından yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta gece saatlerinde evine giden C.T.'nin (62), iki şahıs tarafından önü kesildi. Yaşlı adam yumruk ve tekmeli saldırı sonucu yere yığıldı. Yaralı vatandaşın cep telefonu ve parasını çalan saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen S.P. (23) ve O.K. (25) kısa sürede yakalandı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çorlu'da yaşlı adamı feci şekilde döverek gasp ettiler! Gasp anı kamerada!

Çorlu'da yaşlı adamı feci şekilde döverek gasp ettiler! Gasp anı kamerada!

Çorlu'da yaşlı adamı feci şekilde döverek gasp ettiler! Gasp anı kamerada!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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