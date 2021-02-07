Çorum 0 - 1 Kocaelispor | Maç özeti ve Sonucu

-TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Çorum, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Çorum ve Kocaelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Çorum sahasında Kocaelispor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu - Çorum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Çorum - Kocaelispor maçı skoru ne oldu? Çorum, Kocaelispor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çorum - Kocaelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çorum Şehir Stadyumu - Çorum



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Çorum Kocaelispor Maçının Hakemleri

Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Muhammet Ali Doğan(1. Yardımcı Hakem), Çağrıcan Pazarcıklı(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)

Çorum İlk 11

1. Hasan Hüseyin Akınay, 33. Nafican Yardımcı, 54. Tarık Mayhoş, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 22. Abdulhamit Yıldız, 80. Hüseyin Bak, 6. Kerem Çağatay, 10. Umut Kaya, 12. Ömer Bozan, 27. Mikail Albayrak, 99. Sinan Kurumuş



Yedekler

35. Erdi Yokuşlu, 23. Deniz Çörtlen, 15. Muhammet Fettahoğlu, 14. Oktay Balcı, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 77. Kürşat Altunkaya, 52. Eren Tokat, 26. Mete Yıldız, 61. Murat Türkkan, 18. Mert Aktaş



Teknik Sorumlu

İsmet Taşdemir

Kocaelispor İlk 11

1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 6. Musa Nizam, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 77. Benhur Keser, 89. Mesut Özdemir, 93. Mustafa Tahir Babaoğlu



Yedekler

17. İsmet Yumakoğulları, 18. Furkan Gedik, 19. İsa Nalbant, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 30. Eren Türkkal, 55. Bahri Can Avcı, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 86. Dilaver Güçlü, 88. Ramazan Çevik, 99. Bahattin Köse



Teknik Sorumlu

Mustafa Reşit Akçay

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 21 17 4 0 60 15 55 45 2 Hekimoğlu Trabzon 21 12 5 4 47 20 41 27 3 Kocaelispor 21 11 5 5 26 18 38 8 4 24Erzincanspor 20 10 7 3 34 19 37 15 5 Uşak Spor 21 10 7 4 37 27 37 10 6 Sarıyer 21 9 9 3 27 14 36 13 7 Ankara Demirspor 21 9 7 5 33 22 34 11 8 Afjet Afyonspor 21 9 7 5 30 27 34 3 9 Amed Sportif 21 9 5 7 31 29 32 2 10 Kahramanmaraşspor 20 6 9 5 25 27 27 -2 11 Çorum FK 20 7 5 8 38 27 26 11 12 Zonguldak Kömürspor 21 5 7 9 22 31 22 -9 13 Sancaktepe FK 21 6 4 11 26 39 22 -13 14 İnegölspor 21 4 8 9 23 30 20 -7 15 Ergene Velimeşe 21 3 8 10 26 43 17 -17 16 Niğde Anadolu FK 21 2 8 11 15 34 14 -19 17 Hacettepe Spor 21 3 4 14 15 34 13 -19 18 Gümüşhanespor 21 4 4 13 21 45 16 -24 19 Şanlıurfaspor 21 3 5 13 19 54 14 -35

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