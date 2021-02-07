Çorum 0 - 1 Kocaelispor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Çorum, Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
-TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Çorum, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Çorum ve Kocaelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Çorum sahasında Kocaelispor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu - Çorum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Çorum - Kocaelispor maçı skoru ne oldu?
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Çorum - Kocaelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Çorum Şehir Stadyumu - Çorum
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Çorum Kocaelispor Maçının Hakemleri
Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Muhammet Ali Doğan(1. Yardımcı Hakem), Çağrıcan Pazarcıklı(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)
Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 33. Nafican Yardımcı, 54. Tarık Mayhoş, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 22. Abdulhamit Yıldız, 80. Hüseyin Bak, 6. Kerem Çağatay, 10. Umut Kaya, 12. Ömer Bozan, 27. Mikail Albayrak, 99. Sinan Kurumuş
Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 23. Deniz Çörtlen, 15. Muhammet Fettahoğlu, 14. Oktay Balcı, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 77. Kürşat Altunkaya, 52. Eren Tokat, 26. Mete Yıldız, 61. Murat Türkkan, 18. Mert Aktaş
Teknik Sorumlu
İsmet Taşdemir
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 6. Musa Nizam, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 77. Benhur Keser, 89. Mesut Özdemir, 93. Mustafa Tahir Babaoğlu
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 18. Furkan Gedik, 19. İsa Nalbant, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 30. Eren Türkkal, 55. Bahri Can Avcı, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 86. Dilaver Güçlü, 88. Ramazan Çevik, 99. Bahattin Köse
Teknik Sorumlu
Mustafa Reşit Akçay
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|21
|17
|4
|0
|60
|15
|55
|45
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|21
|12
|5
|4
|47
|20
|41
|27
|3
|Kocaelispor
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|38
|8
|4
|24Erzincanspor
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|15
|5
|Uşak Spor
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|10
|6
|Sarıyer
|21
|9
|9
|3
|27
|14
|36
|13
|7
|Ankara Demirspor
|21
|9
|7
|5
|33
|22
|34
|11
|8
|Afjet Afyonspor
|21
|9
|7
|5
|30
|27
|34
|3
|9
|Amed Sportif
|21
|9
|5
|7
|31
|29
|32
|2
|10
|Kahramanmaraşspor
|20
|6
|9
|5
|25
|27
|27
|-2
|11
|Çorum FK
|20
|7
|5
|8
|38
|27
|26
|11
|12
|Zonguldak Kömürspor
|21
|5
|7
|9
|22
|31
|22
|-9
|13
|Sancaktepe FK
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|22
|-13
|14
|İnegölspor
|21
|4
|8
|9
|23
|30
|20
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|17
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|21
|2
|8
|11
|15
|34
|14
|-19
|17
|Hacettepe Spor
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|13
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|16
|-24
|19
|Şanlıurfaspor
|21
|3
|5
|13
|19
|54
|14
|-35
Fikstür
|07.02.2021
|Şanlıurfaspor
|2-1
|Amed Sportif
|07.02.2021
|Sarıyer
|1-1
|İnegölspor
|07.02.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-1
|Ergene Velimeşe
|07.02.2021
|Uşak Spor
|1-0
|Sancaktepe FK
|07.02.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|07.02.2021
|Hacettepe Spor
|0-1
|Ankara Demirspor
|07.02.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Niğde Anadolu FK
|07.02.2021
|Çorum FK
|0-1
|Kocaelispor
|07.02.2021
|Manisa FK
|1-1
|Afjet Afyonspor