Çorum 2 - 3 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Çorum, Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Çorum, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Çorum ve Hekimoğlu Trabzon karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 32. hafta maçında Çorum sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 07.04.2021 14:00'da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu - Çorum - Çorum Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Çorum - Hekimoğlu Trabzon maçı skoru ne oldu?
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Çorum 2 - 3 Hekimoğlu Trabzon
Çorum - Hekimoğlu Trabzon Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Çorum Şehir Stadyumu - Çorum - Çorum Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 14:00
Çorum 2-3 Hekimoğlu Trabzon
Maçının Hakemleri
Mehmet Türkmen(hakem), Ufuk Uğurlu(1. Yardımcı Hakem), Ozan Bekar(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Bayar(dördüncü Hakem)
Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 54. Tarık Mayhoş, 52. Eren Tokat, 61. Murat Türkkan, 15. Muhammet Fettahoğlu, 6. Kerem Çağatay, 10. Umut Kaya, 12. Ömer Bozan, 11. Cengiz Ötkün, 99. Sinan Kurumuş
Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 88. Hüseyin Can Sözüdoğru, 26. Mete Yıldız, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 27. Mikail Albayrak, 77. Kürşat Altunkaya, 14. Oktay Balcı, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 22. Abdulhamit Yıldız
Teknik Sorumlu
İsmet Taşdemir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 8. Samet Yalçın, 9. Mücahit Can Akçay, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 23. Halil İbrahim Tuna, 34. Ali Aytemur, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal
Yedekler
81. Emre Satılmış, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 11. Musa Caner Aktaş, 14. Mehmet Sak, 20. Eray Ataseven, 22. Onur Akdeniz, 28. Salih Kavrazlı, 66. Taha Tunç, 90. Batuhan Karadeniz
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|31
|23
|8
|0
|77
|21
|77
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|30
|18
|8
|4
|68
|27
|62
|41
|3
|Kocaelispor
|30
|16
|7
|7
|45
|26
|55
|19
|4
|Ankara Demirspor
|31
|14
|11
|6
|48
|32
|53
|16
|5
|24Erzincanspor
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|52
|16
|6
|Sarıyer
|31
|14
|10
|7
|43
|31
|52
|12
|7
|Amed Sportif
|31
|15
|6
|10
|46
|40
|51
|6
|8
|Afjet Afyonspor
|30
|13
|11
|6
|45
|36
|50
|9
|9
|Çorum FK
|30
|14
|7
|9
|59
|33
|49
|26
|10
|Uşak Spor
|30
|13
|8
|9
|48
|36
|47
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|30
|7
|10
|13
|36
|52
|31
|-16
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|Gümüşhanespor
|31
|8
|5
|18
|34
|64
|29
|-30
|14
|İnegölspor
|30
|5
|10
|15
|32
|47
|25
|-15
|15
|Şanlıurfaspor
|30
|7
|7
|16
|35
|65
|28
|-30
|16
|Ergene Velimeşe
|30
|4
|12
|14
|35
|60
|24
|-25
|17
|Hacettepe Spor
|30
|6
|5
|19
|23
|44
|23
|-21
|18
|Niğde Anadolu FK
|30
|4
|11
|15
|24
|48
|23
|-24
|19
|Sancaktepe FK
|31
|6
|5
|20
|29
|66
|23
|-37
Fikstür
|07.04.0021
|Sarıyer
|0-6
|Uşak Spor
|07.04.0021
|Niğde Anadolu FK
|2-1
|Sancaktepe FK
|07.04.0021
|Manisa FK
|1-1
|Şanlıurfaspor
|07.04.0021
|Kocaelispor
|1-2
|24Erzincanspor
|07.04.0021
|İnegölspor
|1-2
|Amed Sportif
|07.04.0021
|Gümüşhanespor
|2-1
|Hacettepe Spor
|07.04.0021
|Ergene Velimeşe
|0-0
|Ankara Demirspor
|07.04.0021
|Çorum FK
|2-3
|Hekimoğlu Trabzon
|07.04.0021
|Afjet Afyonspor
|4-2
|Kahramanmaraşspor
Kaynak; Türkiye Futbol Federasyonu