Çorum 2 - 3 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 32. hafta maçında Çorum sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 07.04.2021 14:00'da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu - Çorum - Çorum Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Çorum - Hekimoğlu Trabzon maçı skoru ne oldu?

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Çorum 2 - 3 Hekimoğlu Trabzon