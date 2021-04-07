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Çorum 2 - 3 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Çorum, Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çorum 2 - 3 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Çorum, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Çorum ve Hekimoğlu Trabzon karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  32. hafta maçında Çorum sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 07.04.2021 14:00'da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu - Çorum - Çorum Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Çorum - Hekimoğlu Trabzon maçı skoru ne oldu?
Çorum, Hekimoğlu Trabzon Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çorum 2 - 3 Hekimoğlu Trabzon 

Çorum - Hekimoğlu Trabzon Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Çorum Şehir Stadyumu - Çorum - Çorum Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 14:00

Çorum 2-3  Hekimoğlu Trabzon

Maçının Hakemleri
Mehmet Türkmen(hakem), Ufuk Uğurlu(1. Yardımcı Hakem), Ozan Bekar(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Bayar(dördüncü Hakem)

ÇORUMÇorum

Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 54. Tarık Mayhoş, 52. Eren Tokat, 61. Murat Türkkan, 15. Muhammet Fettahoğlu, 6. Kerem Çağatay, 10. Umut Kaya, 12. Ömer Bozan, 11. Cengiz Ötkün, 99. Sinan Kurumuş

Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 88. Hüseyin Can Sözüdoğru, 26. Mete Yıldız, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 27. Mikail Albayrak, 77. Kürşat Altunkaya, 14. Oktay Balcı, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 22. Abdulhamit Yıldız

Teknik Sorumlu
İsmet Taşdemir

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 8. Samet Yalçın, 9. Mücahit Can Akçay, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 23. Halil İbrahim Tuna, 34. Ali Aytemur, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal

Yedekler
81. Emre Satılmış, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 11. Musa Caner Aktaş, 14. Mehmet Sak, 20. Eray Ataseven, 22. Onur Akdeniz, 28. Salih Kavrazlı, 66. Taha Tunç, 90. Batuhan Karadeniz

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK31238077217756
2Hekimoğlu Trabzon30188468276241
3Kocaelispor30167745265519
4Ankara Demirspor311411648325316
524Erzincanspor301410642265216
6Sarıyer311410743315212
7Amed Sportif31156104640516
8Afjet Afyonspor30131164536509
9Çorum FK30147959334926
10Uşak Spor30138948364712
11Kahramanmaraşspor3071013365231-16
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13Gümüşhanespor318518346429-30
14İnegölspor3051015324725-15
15Şanlıurfaspor307716356528-30
16Ergene Velimeşe3041214356024-25
17Hacettepe Spor306519234423-21
18Niğde Anadolu FK3041115244823-24
19Sancaktepe FK316520296623-37

Fikstür

07.04.0021Sarıyer0-6Uşak Spor
07.04.0021Niğde Anadolu FK2-1Sancaktepe FK
07.04.0021Manisa FK1-1Şanlıurfaspor
07.04.0021Kocaelispor1-224Erzincanspor
07.04.0021İnegölspor1-2Amed Sportif
07.04.0021Gümüşhanespor2-1Hacettepe Spor
07.04.0021Ergene Velimeşe0-0Ankara Demirspor
07.04.0021Çorum FK2-3Hekimoğlu Trabzon
07.04.0021Afjet Afyonspor4-2Kahramanmaraşspor

Kaynak; Türkiye Futbol Federasyonu 

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