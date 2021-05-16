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  3. Çorum'da gece saatlerinde 4,0 büyüklüğünde deprem

Çorum'da gece saatlerinde 4,0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Sungurlu ilçesinde saat 02.06'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Söz konusu deprem yerin 13.94 km altında gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER (16 MAYIS 2021 PAZAR)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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