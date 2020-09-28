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  3. Çorum'da kaybolan çiftçinin Sakarya'da görüldüğü iddia edildi

Çorum'da kaybolan çiftçinin Sakarya'da görüldüğü iddia edildi

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Kalecik köyündeki evinde bir hafta önce çıkan ve bir daha geri dönmeyen 64 yaşındaki çiftçi İbrahim Öngül'ün Sakarya'da görüldüğü iddia edildi.

Çorum'da kaybolan çiftçinin Sakarya'da görüldüğü iddia edildi

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Kalecik köyündeki evinden çıkan ve 1 haftadır kayıp olarak aranan çiftçi İbrahim Öngül'ün (64) Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görüldüğü iddia edildi.

Kalecik köyünde yaşayan İbrahim Öngül, 1 hafta önce tarlaya gideceğini söyleyerek, evinden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Mecitözü AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpekleriyle köy ile civarında arama çalışması başlattı.

Çorum'da kaybolan çiftçinin Sakarya'da görüldüğü iddia edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, cep telefonunun İstanbul'dan sinyal verdiğini belirlediği Öngül'ü arama çalışmaları sürerken, bugün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan esnaf Zeki Yazıcı, kayıp kişiyi gördüğünü söyledi. Öngül'ün fotoğraflarını televizyon kanallarında gördüğünü ifade eden Yazıcı, "Çay ocağı işletiyorum. İbrahim Öngül'e benzeyen bir abi, iki gündür, sabahları çay ocağına geliyor. Bu sabah bir simit yiyip, iki bardak çay içti. Yabancı olduğu, buralı olmadığı belliydi" dedi.

Kayıp olan İbrahim Öngül'ü arama çalışmaları sürdürülüyor.

Çorum'da kaybolan çiftçinin Sakarya'da görüldüğü iddia edildi

Çorum'da kaybolan çiftçinin Sakarya'da görüldüğü iddia edildi

Berna Akkaya
Editör


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