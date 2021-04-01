Coşkun Koçak kimdir? | Koçak Baklava sahibi Coşkun Koçak hayatı | Tolga Koçak kimdir?İstanbul'da akıl almaz kaza! Silahla oynayan avukat, arkadaşını vurduSigarayı bırakmak için bir sebep daha: İlaçlar koşulsuz, şartsız ücretsiz olacak!Soğuk sularda yaşam mücadelesi! Çeşme açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldıCoşkun Koçak'ın oğlu Tolga Koçak yaşam savaşı veriyor: Arkadaşı tarafından vuruldu!Nisan ayının ilk günü kışı getirdi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat: Fırtınanın hızı saatte 70 km'yi bulacak!Feri isminin anlamı nedir, Feri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Esna isminin anlamı nedir, Esna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Banü isminin anlamı nedir, Banü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Avna isminin anlamı nedir, Avna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Coşkun Koçak'ın oğlu Tolga Koçak yaşam savaşı veriyor: Arkadaşı tarafından vuruldu!

Coşkun Koçak'ın oğlu Tolga Koçak yaşam savaşı veriyor: Arkadaşı tarafından vuruldu!

İstanbul'da meydana gelen olayda, stajyer avukat ve Koçak Baklava'nın sahibi Coşkun Koçak'ın oğlu Tolga Koçak, başka bir avukat arkadaşı tarafından vuruldu. Kaza sonucu gerçekleştiği iddia edilen ardından Koçak apar topar hastaneye kaldırılırken durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Coşkun Koçak'ın oğlu Tolga Koçak yaşam savaşı veriyor: Arkadaşı tarafından vuruldu!

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde stajyer avukat, silahla oynayan başka bir avukat arkadaşı tarafından kazara vurularak yaralandı. Yaralanan hukuk fakültesi öğrencisinin, Gaziantep’in ünlü baklavacılarından Coşkun Koçak’ın oğlu olduğu belirtildi.

TABANCAYI İNCELİYORDU

Olay, bugün Kadıköy’de bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi stajyer avukat Tolga Koçak, Kadıköy’de buluştukları bir kafeteryada arkadaş grubuyla sohbet etmeye başladı. Gaziantepli ünlü baklavacı Koçak Baklava'nın sahibi Coşkun Koçak’ın oğlu olduğu öğrenilen genç avukatın arkadaş grubu arasındaki K.S.E. adlı avukat, bu sırada henüz kime ait olduğu bilinmeyen ‘Glock’ marka tabancayı incelemeye başladı.

POLİS, GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

K.S.E. söz konusu silahı incelerken iddiaya göre tabanca birden ateş aldı. Silahın patlaması ile birlikte hukuk fakültesi öğrencisi Tolga K., göğsüne aldığı kurşunla ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan stajyer avukat ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan genç avukatın hastanede yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

"ŞARJÖR TAKILI DEĞİLDİ"

Arkadaşını kaza ile vurduğu ileri sürülen avukat K.S.E. emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, ifadesinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na çıkarıldığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan K.S.E.’nin emniyette alınan ifadesinde, silahı incelerken şarjörün takılı olmadığını sandığını, namluda kurşun olup olmadığını ise bilmediğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili çok yönlü araştırması sürerken, hukuk fakültesi öğrencisi avukatın tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT