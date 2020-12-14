Coşkun Sabah'tan yıllar sonra gelen itiraf: 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı'

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'tan yıllar sonra gelen itiraf magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Coşkun Sabah, Uçankuş adlı magazin programında yıllar önce aşk yaşadığı Hülya Avşar ile ilgili soruları yanıtladı.

"BENİ ASKERDEYKEN TANJU ÇOLAK İLE ALDATTI"

Sabah yıllar önce aşk yaşadığı Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf etti: "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!"

Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum” ifadelerini kullandı.

Program sunucularının “Kesin doğru muydu” sorusu üzerine Sabah, “Evet, evet doğru Tanju Çolak idi” dedi.

"COŞKUN YIKILDI, GÜNLERCE AĞLADI"

Yıllar önce bu konuda açıklamalar yapan gazeteci Bilal Özcan da "Coşkun, Hülya'ya bir türlü ulaşamadı ve sonra gazeteyi gösterdim. 'Hülya Avşar, genç bir işadamıyla aşk yaşıyor' diye haber vardı. Coşkun yıkıldı. Günlerce, gecelerce ağladı. Askerdeyken böyle bir şey yaşamıştı Coşkun Sabah. Çok ezildiğini hissetti. Hep onu teselli ediyordum" demişti.