Su baskını görüntüleri tarihe karışıyor! Kartal’ın 25 yıllık altyapısı yenileniyor15 Aralık BİM 2020 kataloğu | Bim'de yeni yıl rüzgarları esiyor!Coşkun Sabah'tan yıllar sonra gelen itiraf: 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı'Federasyon acı haberi duyurdu! Milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti!Türk Telekom Prime'dan yepyeni tarifelerOnline sınavda çekilen kopya yönetimi profesörü bile şaşırttı: James Bond filmi gibiKoronavirüs sürecinde öncelik D vitamini ve mineraller olmalıYemin dizisinin fenomen çifti Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den müjdeli haber! Evleniyorlar!Vatandaşa müjde: O giderler artık elektrik faturasına yansımayacak!Okullar 4 Ocak'ta açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak Kabine toplantısı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Coşkun Sabah'tan yıllar sonra gelen itiraf: 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı'

Coşkun Sabah'tan yıllar sonra gelen itiraf: 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı'

Bir döneme damgasını vuran Coşkun Sabah-Hülya Avşar aşkı yeniden gündeme geldi. Coşkun Sabah'ın yıllar sonra yaptığı itiraf magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Coşkun Sabah'tan yıllar sonra gelen itiraf: 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı'

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'tan yıllar sonra gelen itiraf magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Coşkun Sabah, Uçankuş adlı magazin programında yıllar önce aşk yaşadığı Hülya Avşar ile ilgili soruları yanıtladı.

Coşkun Sabah'tan yıllar sonra gelen itiraf: 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı'

"BENİ ASKERDEYKEN TANJU ÇOLAK İLE ALDATTI"

Sabah yıllar önce aşk yaşadığı Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf etti: "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" 

 Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum” ifadelerini kullandı.

Program sunucularının “Kesin doğru muydu” sorusu üzerine Sabah, “Evet, evet doğru Tanju Çolak idi” dedi.

Coşkun Sabah'tan yıllar sonra gelen itiraf: 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı'

"COŞKUN YIKILDI, GÜNLERCE AĞLADI"

Yıllar önce bu konuda açıklamalar yapan gazeteci Bilal Özcan da "Coşkun, Hülya'ya bir türlü ulaşamadı ve sonra gazeteyi gösterdim. 'Hülya Avşar, genç bir işadamıyla aşk yaşıyor' diye haber vardı. Coşkun yıkıldı. Günlerce, gecelerce ağladı. Askerdeyken böyle bir şey yaşamıştı Coşkun Sabah. Çok ezildiğini hissetti. Hep onu teselli ediyordum" demişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT