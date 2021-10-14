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Çöven ne demek, TDK'ya göre Çöven kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çöven kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çöven ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çöven nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çöven kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çöven ne demek, TDK'ya göre Çöven kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çöven ne demek? Çöven TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çöven kelimesi. Peki çöven ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çöven nedir, çöven kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇÖVEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çöven kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çöven kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis)
- Çevgen

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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