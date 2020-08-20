Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık ayında çıkan koronavirüs salgını nedeniyle çok dünyada 791 bin 401 kişi öldü. Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı da 22 milyon 602 bini aştı. Türkiye'de ise 253 bin 108 vaka tespit edilirken, 6 bin 39 kişi yaşamını yitirdi. Salgında hastaları bulmak için test yapmak önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığının belirlediği kapsamda testler yapılıyor ve sonuçlar vatandaşlara iletiliyor. Peki Covid-19 testi ne zaman açıklanıyor?Koronavirüs testi nedir? Koronavirüs testleri kimlere yapılıyor? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS TESTLERİ KİMLERE YAPILIYOR?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs test belirtileri taşıyan kişilere Kovid-19 testi uyguluyor. Bakanlık, özellikle "ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı" şikayetleri üzerine test yapıyordu. Ancak salgın belirtisi göstermeyen veya farklı semptom gösteren kişileri tespit etmek için Sağlık Bakanlığı test kriterlerinde değişime gitti.

Artık ‘boğaz, baş, kas ağrıları, tat ve koku kaybı veya ishal’ belirtilerinden herhangi birinin taşıyan kişilere test yapılacak. Öte yandan güncel durumda ‘ateş, öksürük veya nefes darlığı’ halinde yine test yapılacak, ancak bunlardan birisi olmazsa da diğer semptomlar test sürecini başlatacak.

COVİD-19 TESTLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Koronavirüs salgınında vatandaşlara polimerize zincir reaksiyonu (PCR) testi uygulanıyor. Testler ilgili hekim karar verdiği andan itibaren 7/24 çalışan referans merkezlerine gönderilir, en erken 36 saatte (şu anki şartlarda) testler sonuçlandırılıyor.

KORONAVİRÜS TESTİ NEDİR?

Koronavirüs salgınınnda hastalığı taşıyan kişilere polimerize zincir reaksiyonu (PCR) testi uygulanmaktadır. Ayrıca, akciğer MR'ından kişinin koronavirüs taşıyıp taşımadığı test edilir.

KORONAVİRÜS TESTİ FİYATI NE KADAR?

Koronavirüs testleri devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Öte yandan kamu üniversite hastanelerinde (vakıf üniversite hastaneleri hariç) uygulanmak üzere Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine göre koronavirüs muayene, tüm işlemler, Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil olmak üzere

bedeli 220 TL'dir. Covid-19 (SARS-CoV-2) İzolasyonu işlem bedeli 30 TL olarak belirlenmiştir.

KORONAVİRÜS TESTLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Koronavirüs testleri Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastane ve laboratuvarlarda yapılıyor.

KORONAVİRÜS YAPILAN YERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüs salgının belirtileri kişiden kişiye değişmektedir. En bilinen belirtiler ise şunlardır:

- Ateş

-Öksürük

-Nefes darlığı

Salgının etkisini şiddetli gösterdiği kişilerde, zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KORONAVİRÜS SALGININDA KİMLER RİSK ALTINDA?

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

-Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

-Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

-Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

KORONAVİRÜS SALGININDA KİMLER RİSK ALTINDA?

Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre koronavirüs salgınında şu kişiler risk altındadır.

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik Solunum yolu hastalığı

-Kanser gibi

-Sağlık Çalışanları

KORONAVİRÜS SALGININDAN KORUNMA YOLLARI

Mümkün olduğu kadar yurt dışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurt dışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir.

Vatandaşlar şu hususlara dikkat etmelidir:

-El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.