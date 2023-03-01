Craig Eastmond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Eastmond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Eastmond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Eastmond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Eastmond 9 Aralık 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Craig Leon Eastmond şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Eastmond Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Craig Eastmond, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 9 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Craig Eastmond'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Craig Eastmond Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/craigleastmond

Craig Eastmond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Craig Eastmond isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Craig Eastmond Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Eastmond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Arsenal

25 Ocak 2011 yılında Millwall

31 Mayıs 2011 yılında Arsenal

21 Şubat 2012 yılında Wycombe Wand.

1 Mayıs 2012 yılında Arsenal

27 Eylül 2012 yılında Colchester Utd.

11 Aralık 2012 yılında Arsenal

1 Temmuz 2013 yılında Colchester Utd.

2 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2015 yılında Yeovil Town

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2015 yılında Sutton Utd

Craig Eastmond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Eastmond şuan Sutton United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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