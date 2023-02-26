Cristian Enciso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Enciso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Enciso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Enciso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Enciso 12 Mayıs 1991 tarihinde Pilar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Ramón Enciso Barreto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Enciso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EC intermediaciones yapmaktadır. Cristian Enciso, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 21 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Enciso'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Enciso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Enciso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Enciso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Enciso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında GV San José

1 Mart 2015 yılında Sport Loreto

1 Ocak 2017 yılında Caaguazú

1 Temmuz 2017 yılında Tristan Suarez

8 Mayıs 2019 yılında Caaguazú

8 Şubat 2021 yılında Fernando

21 Haziran 2022 yılında Libertad FC

Cristian Enciso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Enciso şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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