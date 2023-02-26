Cristian Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Garcia 22 Temmuz 1996 tarihinde General Alvear şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Gabriel García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Garcia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BANCAM SPORTS yapmaktadır. Cristian Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Garcia'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Guillermo Brown

28 Ocak 2021 yılında Delfín SC

31 Aralık 2021 yılında Guillermo Brown

6 Ocak 2023 yılında Delfín SC

Cristian Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Garcia şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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