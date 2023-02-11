Cristian Pizarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Pizarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Pizarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Pizarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Pizarro 14 Mart 2001 tarihinde Rengo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Antonio Pizarro Arriagada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Pizarro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Pizarro, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Pizarro'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Pizarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Pizarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Pizarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Pizarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında O'Higgins

1 Mart 2021 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Racing (Cba)

Cristian Pizarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Pizarro şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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