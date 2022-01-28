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  3. Cristiano Ronaldo aşkını dünyanın en uzun binasına yazdı! Sevgilisine yaptığı doğum günü kutlamasının fiyatı dudak uçuklattı!

Cristiano Ronaldo aşkını dünyanın en uzun binasına yazdı! Sevgilisine yaptığı doğum günü kutlamasının fiyatı dudak uçuklattı!

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, sevgilisine benzersiz bir doğum günü kutlaması yaptı. Yıldız futbolcu, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'da sevgilisinin görüntüsünü sergiletti. Kutlamanın maliyeti ise şaşkınlık yarattı.

Bugüne kadar oynadığı futbolla adından defalarca kez söz ettiren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo şimdilerde ise aşk hayatıyla ön plana çıkıyor. Georgina Rodriguez ile büyük bir aşk yaşayan yıldız futbolcu 28. yaşına giren güzel sevgilisine unutulması zor bir kutlama yaptı. Dünyanın en yüksek binası olarak bilinen Dubai'deki Burj Khalifa binasında ışık ve lazer gösterileriyle Georgina Rodriguez'in görüntüsünü sergiletti.

BURJ KHALİFA'LI KUTLAMA

Georgina Rodriguez geçtiğimiz haftalarda dijital yayın platformu Netflix ile bir anlaşma yapmış ve film projesine dahil olmuştu. Sevgilisinin hem yeni projesini hem de doğum günün kutlamak isteyen Ronaldo Dubai'de Burj Khalifa binasını net gören bir mekana giderek önemli bir sürpriz hazırladı. Yıldız futbolcu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cristiano Ronaldo aşkını dünyanın en uzun binasına yazdı! Sevgilisine yaptığı doğum günü kutlamasının fiyatı dudak uçuklattı!

YENİ PROJESİNİ KUTLADI

Dört çocuğuyla birlikte yoğun futbol takvimine ara veren Ronaldo, yayımladığı video görüntülerinin açıklama kısmına Portekizce “Tebrik ederim aşkım” yazdı. Yıldız futbolcu bunun yanında bir kalp ve bir de mumlu doğum günü pastası emojisine yer verdi.

Cristiano Ronaldo aşkını dünyanın en uzun binasına yazdı! Sevgilisine yaptığı doğum günü kutlamasının fiyatı dudak uçuklattı!

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Cristiano Ronaldo'nun bu gösteri ve hediye için harcadığı miktar ise tam olarak bilinmese de tahmini olarak düşünüldüğünde bile şaşkınlık yarattı. Öyle ki son raporlara göre, kulenin cephesine üç dakikalık bir promosyon reklamı veya mesajı yerleştirmenin maliyetini, hafta sonları yükselen fiyatla birlikte en az 50.000 £ olarak belirlendiği ifade ediliyor.

Cristiano Ronaldo aşkını dünyanın en uzun binasına yazdı! Sevgilisine yaptığı doğum günü kutlamasının fiyatı dudak uçuklattı!

Ramazan Sarı
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