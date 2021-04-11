Crohn hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Crohn hastalığı tedavisi var mı, tanısı nasıl konur?
Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın koronavirüs aşısı olduğu duyulmasının ardından sosyal medyada, ''Bu yaşta nasıl aşıda öncelik sahibi olabiliyor?'' soruları gündeme geldi. Soral ise açıklama yaparak, ''Ben Crohn hastasıyım. Önceliğim var'' dedi. Olayın ardından Crohn hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Crohn hastalığı tedavisi var mı, tanısı nasıl konur? soruları araştırılmaya başlandı. İşte yanıtları...
Erkeklere oranla kadınlar arasında daha geniş bir yaygınlığa sahip olduğu bilinen Crohn hastalığı genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülmektedir. İşte Crohn hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Crohn hastalığı tedavisi var mı? sorularının cevapları hakkında detaylar...
CROHN HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?
Chron hastalığı, ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşan sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilmektedir. Genellikle ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görüldü. İltihabi bir hastalık olan Chron'a çocukluk ve ergenlik döneminde de yakalanmak mümkündür. Hastalık, tutulum yaptığı sindirim sistemi bölümlerinde kalınlaşma, ülser adı verilen yara oluşumları ve iltihaba neden olmaktadır.
Belirtileri ise şunlardır;
İshal
Karın ağrısı
Bazı durumlarda kabızlık ve şişkinlik
Mide bulantısı ve kusma
Ateş
Anüs çevresinde çatlak oluşumu
Dışkıda kan ve iltihap
TANISI NASIL KONUR?
Kişi zun süren karın ağrısı, bulantı ve kusma, ishal ve ağırlık kaybı şikayeti yaşıyorsa
Kan testleri
Dışkı örneğinin incelenmesi
Sindirim sistemi filmlerinin çekilmesi
Endoskopi ve kolonoskopi
Biyopsi uygulanır ve hastalığın Chron olup olmadığı araştırılır.
CROHN HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?
Chron hastalığı, iyileştirilemeyen kalıcı bir hastalık olmakla birlikte hasta bireyler, hastalığının alevlendiği dönemlerinde daha yoğun olmak üzere çeşitli ilaç tedavileri ve tıbbi beslenme tedavisi görür. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi müdahale yapılmaktadır.