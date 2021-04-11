Crohn hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Crohn hastalığı tedavisi var mı, tanısı nasıl konur?

Erkeklere oranla kadınlar arasında daha geniş bir yaygınlığa sahip olduğu bilinen Crohn hastalığı genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülmektedir. İşte Crohn hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Crohn hastalığı tedavisi var mı? sorularının cevapları hakkında detaylar...

CROHN HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Chron hastalığı, ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşan sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilmektedir. Genellikle ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görüldü. İltihabi bir hastalık olan Chron'a çocukluk ve ergenlik döneminde de yakalanmak mümkündür. Hastalık, tutulum yaptığı sindirim sistemi bölümlerinde kalınlaşma, ülser adı verilen yara oluşumları ve iltihaba neden olmaktadır.

Belirtileri ise şunlardır;

İshal

Karın ağrısı

Bazı durumlarda kabızlık ve şişkinlik

Mide bulantısı ve kusma

Ateş

Anüs çevresinde çatlak oluşumu

Dışkıda kan ve iltihap

TANISI NASIL KONUR?

Kişi zun süren karın ağrısı, bulantı ve kusma, ishal ve ağırlık kaybı şikayeti yaşıyorsa

Kan testleri

Dışkı örneğinin incelenmesi

Sindirim sistemi filmlerinin çekilmesi

Endoskopi ve kolonoskopi

Biyopsi uygulanır ve hastalığın Chron olup olmadığı araştırılır.

CROHN HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

Chron hastalığı, iyileştirilemeyen kalıcı bir hastalık olmakla birlikte hasta bireyler, hastalığının alevlendiği dönemlerinde daha yoğun olmak üzere çeşitli ilaç tedavileri ve tıbbi beslenme tedavisi görür. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi müdahale yapılmaktadır.