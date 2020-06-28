Cruz Azul'de 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Cruz Azul Kulübü'nden yapılan açıklamada futbolcular ve teknik ekibe yapılan testler sonucu kadın takımından 14, erkek takımından 8 kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Koronavirüse yakalanan kişilerin adları açıklanmazken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı ifade edildi.

2019-2020 SEZONU KAPANIŞ LİGİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Meksika'da salgın sebebiyle 2019-2020 sezonu kapanış ligi iptal edilmişti. 2020-2021 sezonu açılış liginin ise 24 Temmuz'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlandığı açıklanmıştı.