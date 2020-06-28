Cruz Azul'de 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) ekibi Cruz Azul'de 22 kişi koronavirüse yakalandı.
Cruz Azul Kulübü'nden yapılan açıklamada futbolcular ve teknik ekibe yapılan testler sonucu kadın takımından 14, erkek takımından 8 kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.
TEDAVİLERİNE BAŞLANDI
Koronavirüse yakalanan kişilerin adları açıklanmazken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı ifade edildi.
2019-2020 SEZONU KAPANIŞ LİGİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Meksika'da salgın sebebiyle 2019-2020 sezonu kapanış ligi iptal edilmişti. 2020-2021 sezonu açılış liginin ise 24 Temmuz'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlandığı açıklanmıştı.
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