EuroLeague'e bu sezon iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Beko, turnuvanın 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk olacak. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına cevap arıyor. Bu sorulara ilişkin cevapları haberimizde derledik...

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı 4 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Temsilcimizin bu zorlu mücadelesi Moskova'da, Megasport Arena Stadyumu'nda oynanacak.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı Bein Sports ve Bein Connect platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler temsilcimizin bu heyecan dolu karşılaşmasını şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports beIN Connect, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.