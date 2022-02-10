Cübbeli Ahmet Hoca ağzına ne gelirse söyledi, yıktı geçti: HDP ile birlikteliğiniz varken daha ne konuşuyorsunuz?

Türkiye'nin İsrail ile normalleşme süreci için değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM'de yaptığı konuşmada," İsrail'le yapılacak herhangi bir anlaşma; toprakları gasp edilen, evleri yağmalanan mazlum Filistin halkı özelinde bütün Müslümanlara ihanettir. İsrail bir terör devletidir ve coğrafyamız için en büyük tehdittir." demişti.

CÜBBELİ, SERT AÇIKLAMASIYLA CEVAP VERMİŞTİ

Bu sözlere kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saadetçi Abdulkadir'in İsrâîl açıklaması, "Dînime söven bâri müselmân olsa" sözünü hatırlattı. Abdulkadir Karaduman nâmındaki Saadet vekîli İsrâîl'le barışmanın tehlikeli olacağından bahsediyor. Biz de buna katılıyoruz ama Saadet'in HDP ile birlikteliği ne anlama geliyor. HDP ve PKK'nın arkası Siyonizm'e dayanmıyor mu, kimi kandırıyorsunuz!

Bu millet sizin hamâsî nutûklarınıza aldanacak kadar saf değildir! Bu milleti saf mı sanıyorsunuz? İran'ın Suriye'de bulunmasını savunan da sen değil misin? İran'ın 1200 senedir Yahûdî'yle barışık olduğuna dâir ilmî ve arabî kitapları okumaktan âciz kaldı isen bu konuyu delilleriyle açıklayan Sâbir Meşhûr'un videolarına da mı ulaşamadın?

Artık bu millet sizin gibi İrancı saadetsiz Saadetçilerin, Yahûdî'yle muhârip gibi görünüp Yahûdî'yle müttefik olan ve bugüne kadar hiçbir Siyonistle çarpışmayıp sâdece Müslümanlarla savaşan ve onların vatanlarını işgâl eden İran'la dost olmasının Ehl-i Sünnet'e ve devletimize ne büyük hâinlik anlamına geldiğini idrâk etmiştir. Dolayısıyla siz bizi değil başkalarını kandırmaya uğraşın."

Akabinde ise Milli Gazete'nin sür manşetinde Cübbeli Ahmet Hoca hakkında haber yapılmış ve “Karaduman Siyoniste Vurdu Ses ‘Başka Yer’den Geldi” başlığı kullanılmıştı. Söz konusu haberde Cübbeli'nin fotoğrafına da yer verilmişti.

"BU KADAR SEVİYESİZDEN ÖTE YALAN BEYAN OLABİLİR Mİ"

Yaşanan polemik sürerken Cübbeli Ahmet Hoca'nın kişisel YouTube kanalından "Cübbeli Hoca'dan Saadet'i Bitiren Video" başlığıyla bir video paylaşıldı. Videoda Milli Gazete'nin kendisine manşette yer verdiği haber için," Milli Gazete bugün manşet yapmış, ‘Karaduman İsrail’e çakıyor, ses nereden geliyor’ diye. Ben İsrail’i koruyormuşum… Bu kadar seviyesizden öte yalan beyan olabilir mi?” demişti.

"BEN SAADET İLE UĞRAŞMIYORUM, KÜÇÜK İŞLERLE UĞRAŞACAK ADAM DEĞİLİM"

Independent Türkçe'de yer alan ifadelere göre Cübbeli Ahmet Hoca sözlerine şöyle devam etti:

"Diyarbakır anneleri için HDP’ye hesap sordunuz mu? Bir tane beyanınız var da ben mi duymadım. Seçim ittifakı pazarlıyorsunuz. HDP demek siyonizmin projesi parti demek. Bu HDP ile birlikteliğiniz varken daha ne konuşuyorsunuz? Manşete koymuşlar (Milli Gazete) yanında da Karamollaoğlu İran elçisini kabul etti. Buradan ne anlaşılıyor? Ben Saadet ile uğraşmıyorum. Küçük işlerle uğraşacak adam değilim. İran, Yahudi’ye çattı gözüken en ufak kurşun bile atmayan anca bu işin istismarını yapan bir ülkedir."

"MÜSLÜMANLARI, İSLAM ADINA DİN ADINA PEŞİNİZDEN SÜRÜKLÜYORSUNUZ"

Saadet Partisi’nin din düşmanlarıyla bir araya geldiğini öne süren Cübbeli Ahmet Hoca," Benim kadar İsrail’in Yahudi’nin aleyhine konuşan kim var? İftiralarınızı Allah’a havale ediyorum. Ne kadar şer ittifakının varsa zaten sıfır nokta bilmem nesiniz ama… Bu kadar garip Müslümanları, İslam adına din adına peşinizden sürüklüyorsunuz. Bütün reyler CHP’ye HDP’ye gidiyor…” şeklinde konuştu.

İran ile ilgili bazı konulara değinen Cübbeli Ahmet, “Bu Saadet’in kandırdığı Müslümanları Allah için uyarıyorum. Ahirette de görüşeceğiz. Bunlar tamamen batıla hizmet ediyor. Allah size soracak” ifadelerini kullandı.