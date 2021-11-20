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  3. Cübbeli Ahmet Hoca, voleybolcu Ebrar Karakurt'a verdi veriştirdi! "Lezbiyenliğe neden kızları özendiriyorsun?"

Cübbeli Ahmet Hoca, voleybolcu Ebrar Karakurt'a verdi veriştirdi! "Lezbiyenliğe neden kızları özendiriyorsun?"

Cübbeli Ahmet Hoca, imam hatip okullarına dair bulunduğu açıklamaların ardından, bu defa Ebrar Karakurt'a söyledikleriyle gündem oldu. Cübbeli Hoca, Milli Takım'da yer alan voleybolcu Ebrar Karakurt'un cinsel yönelimine atıfta bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, voleybolcu Ebrar Karakurt'a verdi veriştirdi! "Lezbiyenliğe neden kızları özendiriyorsun?"

Cübbeli Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son yaptığı imam hatip okulları açıklamasının ardından, bu defa yine çok konuşulacak bir noktaya değindi. Ünlü, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt'un cinsel yönelimine tepki gösterdi. Karakurt'un Türkiye takımında oynamasına daha önceden itiraz ettiğini söyleyen Cübbeli Hoca, "lezbiyenlik ettiğinin resmini paylaşıyor, ondan sonra Milli Takımda oynuyor. Biz itiraz ediyoruz. Bize ‘ne fitne çıkarıyorsun’ diyorlar." ifadelerine yer verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, voleybolcu Ebrar Karakurt'a verdi veriştirdi! Lezbiyenliğe neden kızları özendiriyorsun?

"MİLLETİN KIZINI GELİNİNİ NEDEN ÖZENDİRİYORSUN?"

Daha önce LGBTİ bireyler hakkında bulunduğu açıklamalarda, oldukça sert bir tavır sergileyen Cübbeli Hoca, Ebrar Karakurt'a "Kadın kadınla lezbiyenlik ettiğinin resmini paylaşıyor, ondan sonra Milli Takımda oynuyor. Biz itiraz ediyoruz. Bize ‘ne fitne çıkarıyorsun’ diyorlar. Kendi kendine ne günah işliyorsan Allah’la senin aranda beni alakadar etmez. Ama sen internete koyup da niye bütün milletin kızını gelinini bu işlere teşvik ediyorsun?” sözlerini sarf etmesinin ardından, sosyal medyada geçtiğimiz akşam büyük tepki gördü.

Cübbeli Ahmet Hoca, voleybolcu Ebrar Karakurt'a verdi veriştirdi! Lezbiyenliğe neden kızları özendiriyorsun?

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