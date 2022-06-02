Cübbeli Ahmet Hoca'dan erkeklere olay yaratacak tavsiye: "Evlenmeden de biraz kanaatkarları bulmak lazım, hırslı tamahkarları alırsan yandığın gündür" Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir sohbette erkeklere evlenecekleri kadın konusunda tavsiye vererek," Evlenmeden de biraz kanaatkarları bulmak lazım. Hırslı tamahkarları alırsan yandığın gündür. Ama sen almadan ona bakıyorsun ki. Yok yüzü güzelmiş, yok şurası söyle burası böyle." dedi.

1 7 Vatandaşların yakından tanıdığı, yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından bir sohbete ilişkin video paylaştı.