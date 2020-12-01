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Çukur 106. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçovalı öldü mü?

Çukur 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamı yeni bölümü ile izleyicileri yine ekranları başına kilitleyen Çukur'da Selim Koçovalı'nın ölümü herkesi şok etti. İşte Çukur 106. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizde...

Çukur 106. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçovalı öldü mü?

Çukur 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur' da bomba etkisi yaratan bir ayrılık yaşandı. Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümde Cumali ve Yamaç yüzleşirken, Selim Koçovalı'nın ölümü ise dizide bomba etkisi yarattı. İşte Çukur 106. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

ÇUKUR 106. BÖLÜM FRAGMANI

 

ÇUKUR 105. BÖLÜM ÖZETİ

Cumali’yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday’a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç’ın oyununa gelecek.

Yamaç ve Cumali İdris’in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak.

Yamaç, Cumali’nin Çağatay’a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak.

Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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