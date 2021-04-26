Fransa'da yaşayan Türk ailenin evine ırkçı saldırı! 40 kişilik Ermeni grup 4 Türk'ü yaraladı!Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi |AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi?Tarık Mengüç'ün eşi kimdir? Funda Mengüç nereli, kaç yaşında?Çan 2 Termik halka arz sonuçları | Çan 2 Termik ne zaman borsada işlem görecek?Biden soykırım dedi, dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 26 Nisan 2021 Pazartesi dolar ve euro fiyatı...Ümraniye’de kısıtlama saatlerinde okey partisi veren 22 kişiye polis baskınıTÜBİTAK 98 personel alımı başvuru ekranı: 2021 TÜBİTAK personel alımı 2021 başvuru şartları neler?Uğur Demirok’tan Cüneyt Çakır'a penaltı tepkisi "O penaltıyı nasıl verirsin!"Lille'de Burak Yılmaz rüzgarı! Takımına galibiyet getirdiSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleri açıklaması
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Çukurova'da tenis heyecanı! Cup’ta kupalar sahiplerini buldu

Çukurova'da tenis heyecanı! Cup’ta kupalar sahiplerini buldu

Adana'da düzenlenen 21'inci Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası (Tennis Europe Junior Tour 2021) sona erdi. Turnuvada Türk tenisçiler çiftlerde şampiyonluk, teklerde finalist olmak üzere 2 kupayla turnuvayı tamamladı.

Çukurova'da tenis heyecanı! Cup’ta kupalar sahiplerini buldu

Adana'da tenis turnuvası heyecanı yaşandı 23 ülkeden sporcuların başvurduğu turnuvaya Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) ev sahipliği yaptı. Turnuvada tek erkeklerde Lieven Mietusch (Almanya), rakibi Timothy Bezar'ı (Avusturya) yenerek şampiyon oldu. Çift erkeklerde Haydar Cem Gökpınar (Türkiye) ve Adam Faraggo (Kanada) çifti, rakipleri Timothy Bezar ve Lieven Mietusçh çiftini yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldular. Tek kızlarda Sofiia Sokolvak (Ukrayna) şampiyon olurken, sporcumuz İrem Kurt turnuvayı finalist olarak tamamladı. Çift kızlarda ise Sofiia Skolvak ve Adriana Tkachenk (Ukrayna) çifti, Anna Kartseva (Rusya) ve Anna Perelman'ı (Rusya) yenerek şampiyonluk elde ettiler.

"ORGANİZASYONLAR ŞAMPİYONLARIN YETİŞMESİNE KATKI SUNUYOR"

Turnuvanın sona ermesi nedeniyle yapılan kupa töreninde konuşan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Bu organizasyonların sayısını artırdıkça ülkemizde hem şampiyonların yetişmesine katkı sunacağız, hem de bulunduğumuz alanlara ve şehirlerimize katma değer sağlayacağız. Ben bu manada gerçekleştirilen bu organizasyonu çok önemsiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bu organizasyonların sayısını artırarak Adana'mızın hak ettiği değeri kendisine teslim edeceğimize inancım tamdır" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çukurova' tenis heyecanı! Cup’ta kupalar sahiplerini buldu

Çukurova' tenis heyecanı! Cup’ta kupalar sahiplerini buldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT