Son dakika | Hemşire Ömür Erez'i öldüren cani tutuklandıUlu Cami'de cuma namazı sırasında ne oldu? | Açız diye bağıran kadın kim? | Burdur Valiliği son dakika açıklamasıKimyager (Madeni Yağ) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSpor Toto 1. Lig: Samsunspor – Kocaelispor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiCuma namazı sırasında 'açız' diye bağırdı! Valilikten şaşkınlık yaratan olaya ilişkin flaş açıklama: 2.32 promil alkollü çıktıBaz Morfin ne demek, TDK'ya göre Baz Morfin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Uçakta mide bulandıran olay: Uyuyan kadının, göğsüne dokunduOn Numara sonuçları 21 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 21 Ocak 2022Son dakika | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Hava Tahmin Uzmanı uyardıSon dakika: 21 Ocak 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Cuma namazı sırasında 'açız' diye bağırdı! Valilikten şaşkınlık yaratan olaya ilişkin flaş açıklama: 2.32 promil alkollü çıktı

Cuma namazı sırasında 'açız' diye bağırdı! Valilikten şaşkınlık yaratan olaya ilişkin flaş açıklama: 2.32 promil alkollü çıktı

Burdur'daki Ulu Cami'ye giren bir kadın Cuma namazı esnasında "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırmaya başladı. Burdur Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Kadının 2.32 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşte detaylar...

Olay bugün Burdur'daki Ulu Cami'nde meydana geldi. Camiye giren bir kadın Cuma namazı esnasında "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırdı. Camiler arası merkezi sistem olması sebebiyle  kadının sesi tüm camilerde cemaat tarafından duyuldu. Vaaz esnasında bağıran Z.D isimli kadının camiden uzaklaştıktan sonra Burdur Emniyet Müdürlüğünün çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi.

VALİLİKTEN FLAŞ AÇIKLAMA

Burdur Valiliği, o sırada Burdur'daki camilerde bulunan tüm cemaat için şaşkınlık yaratan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Cuma namazı sırasında 'açız' diye bağırdı! Valilikten şaşkınlık yaratan olaya ilişkin flaş açıklama: 2.32 promil alkollü çıktı

Yapılan açıklamada "21-01-2022 tahinde İlimiz Merkez Ulu Camii'nde Cuma namazı vaaz esnasında Z.D. isimli kadın bir vatandaşımız cami içerisinde cemaate hitaben söylemlerde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Cuma namazı sırasında 'açız' diye bağırdı! Valilikten şaşkınlık yaratan olaya ilişkin flaş açıklama: 2.32 promil alkollü çıktı

VATANDAŞIN TEDAVİ VE İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Burdur Valiliği detaylara yer verdiği açıklamada, "Adı geçen ile ilgili yapılan incelemelerde; Z.D. isimli vatandaşın olay alanından alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır." bilgilerini paylaştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT