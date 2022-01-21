Cuma namazı sırasında 'açız' diye bağırdı! Valilikten şaşkınlık yaratan olaya ilişkin flaş açıklama: 2.32 promil alkollü çıktı

Olay bugün Burdur'daki Ulu Cami'nde meydana geldi. Camiye giren bir kadın Cuma namazı esnasında "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırdı. Camiler arası merkezi sistem olması sebebiyle kadının sesi tüm camilerde cemaat tarafından duyuldu. Vaaz esnasında bağıran Z.D isimli kadının camiden uzaklaştıktan sonra Burdur Emniyet Müdürlüğünün çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi.

VALİLİKTEN FLAŞ AÇIKLAMA

Burdur Valiliği, o sırada Burdur'daki camilerde bulunan tüm cemaat için şaşkınlık yaratan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada "21-01-2022 tahinde İlimiz Merkez Ulu Camii'nde Cuma namazı vaaz esnasında Z.D. isimli kadın bir vatandaşımız cami içerisinde cemaate hitaben söylemlerde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞIN TEDAVİ VE İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Burdur Valiliği detaylara yer verdiği açıklamada, "Adı geçen ile ilgili yapılan incelemelerde; Z.D. isimli vatandaşın olay alanından alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır." bilgilerini paylaştı.