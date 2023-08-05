Cumartesi, Pazar Noter Açık Mı? İşte Nöbetçi Noter Çalışma Saatleri

Eğer noterde halledilmesi gereken herhangi bir işiniz çıktıysa ve en azından sizin için fazlasıyla önem arz etmekte ise noterlerin cumartesi pazar açık olup olmadığını merak edebilirsiniz. Bu durum çoğu kişinin başına geldiğinden son zamanlarda insanlar tarafından fazlasıyla merak edilen sorular arasında noter çalışma saatleri ve nöbetçi noter uygulamasının olup olmadığı konusu. Eğer sizler de bu sorunun cevabını arayan insanlardan iseniz sizler için bu seferki makalemizde bu sorunun cevabını konu aldık. İşte noter çalışma saatleri ve nöbetçi noter uygulaması hakkında merak edilen tüm detaylar makalemizin devamında.





Cumartesi, Pazar Noter Açık Mı?

Resmiyete aktarılacak bir işiniz bulunmakta ise muhtemelen koşup gideceğiniz duraklardan biri olacaktır noterlik. Ülkemiz genelinde noterler mesaiye öğleden önceki saatlerde saat 09.00 da başlıyor. Mesai 1 saatlik bir öğle arasından sonra 13.00 veya 13.30 da devam ediyor ve 17.00 da bitiyor. Öğle arasının saat kaçta başlayacağı noterdeki yoğunluğa göre değişiklik gösterebiliyor. Eğer noterin yeterince yoğun olduğuna kanaat getirilecek olursa 12.00 da başlayacak olan öğle arası 12.30 a erteleniyor. Ancak öğle arası her halükârda 1 saat sürüyor.

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Noterler hafta içi her gün açıktır. Bunun dışında hafta sonu günlerde hizmet vermezler. Yani noterde bir işiniz çıkacak olursa hafta içi bir günde gitmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Ancak ille de hafta sonu gitmeniz gerekir ise ne yapmanız gerektiğini makalemizin devamında anlatıyoruz.

Nöbetçi Noter Uygulaması Ne Zaman ve Hangi Saatlerde Var?

Ülkemizde nöbetçi noter uygulaması bulunmakta. Noterler normalde hafta sonları hiçbir halükârda hizmet vermezdi ancak 2019 yılında bir düzenlemeye gidildi ve nöbetçi noter uygulaması başlatıldı. 2019 yılında hayata geçirilen bu sistem sayesinde artık hafta sonları yani cumartesi pazar günleri vatandaşlar nöbetçi noterler aracılığıyla işlerini halledebilecek. Bu bahsedilen nöbetçi noterler saat 10.00 ile 16.00 arasında hizmet vermekte.



Nöbetçi Noter Uygulaması Ne Zaman Başladı?

6 Nisan 2019 yılında başladı, nöbetçi noterlik uygulaması. Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi. 2021 yılında ise sadece 5 ay aktif kullanıldı. Buna rağmen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 5 aylık dönemde tam 301 bin 737 işlem yapıldı.

Nöbetçi noterlik en kritik hizmetlerden birisi haline geldi. Araç alım satımında dolandırıcılara karşı kalkan oldu. Para taşıma ve sahte para riskini de ortadan kaldırdı. 2021 yılında güvenli ödeme sistemi kapsamında 2 milyar 164 milyon 645 bin lira işlem hacmi sağlandı.

Nöbetçi noterlik uygulaması, yurt dışındaki konsolosluklarda da aktif edildi. Geride bıraktığımız yıl içerisinde 54 bin 915 işlem düzenlendi.

Noter Öğle Arası Saatleri

Noterde çalışan insanlar, mesai saatlerinin belli bir kısmını yemek ve dinlenme molası olarak kullanmaktadır. Eğer işinizin aciliyeti varsa noter öğle arası saatleri hakkında bilgi edinebilir, işinizi hızlandırabilirsiniz. Noter çalışanları öğle arası tatilini 12.30 - 13.30 saatleri arasında kullanmaktadır. 13.30 itibariyle hizmet vermeye devam eder.

Noter Pazar Günleri Çalışıyor Mu?

Hafta içi notere zamanı kalmayanlar, işlemlerini cumartesi ve pazar günü yaptırabilir. Hafta sonu işlemler için nöbetçi noterler bulunuyor. Hafta sonu 10.00 – 16.00 saatleri arasında nöbetçi noterler hizmete açıktır. Gideceğiniz bölgenin çalışma saatlerinde değişiklik meydana gelebilir.

Noter Resmî Tatillerde Açık Mı?

Dini ve milli bayramlarda pek çok kurum ve iş yeri, resmî tatile girer. Noterlerde de durum aynıdır. Arife günleri ise yine kapalı olmakla birlikte bazı noterler yarım gün, yani saat 13.00’a kadar hizmet verir. Arife günlerinde işlem yaptırmak istediğiniz noterin telefon numarasını arayarak teyit alabilirsiniz.





