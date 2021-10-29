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Cumba ne demek, TDK'ya göre Cumba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cumba kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cumba ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cumba nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cumba kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cumba ne demek, TDK'ya göre Cumba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cumba ne demek? Cumba TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cumba kelimesi. Peki cumba ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cumba nedir, cumba kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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CUMBA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cumba kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cumba kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapıların üst katlarında, ana duvarların dışına, sokağa doğru çıkıntı yapmış balkon
- Eski evlerde pencere hizasından sokağa doğru çıkıntısı olan kafesli bölüm

CUMBA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yola uzanan cumbaların altındaki destekler büyükannelerimizin sarkık gerdanlarına benzerdi.
- Nihayet dün gece komşu kadın cumbadan seslendi.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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