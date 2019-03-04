Cumhur İttifakı adayı Ahmet Cin vizyon projelerini açıkladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, Kurtköy Spor Salonu’nda gerçekleşen “Aday ve Proje Tanıtım Toplantısı”nda projelerini Pendiklilere anlattılar. Pendik’in 50 yıllık planlarının ilk adımlarını bu toplantıda attıklarını söyleyen Belediye Başkan Adayı Cin, “Pendiklilerin hak ettiği yaşam kalitesini başarmak ve bunu başarırken de gönülleri ihmal etmemek en büyük taahhütümüzdür. Bu noktada yol yaparken gönüllere de yol yapacağımızı, bina yaparken gönülleri de imar edeceğimizi, gelişen ekonomimizde şehri şenlendirirken gönüllere de neşe katacağımızı buradan taahhüt olarak ifade etmek istiyorum.”dedi.

Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin’in yüzlerce projesinden öne çıkanları şöyle:

Yeni devlet hastanesi

Sağlık reformlarını yeni sağlık tesisleri yatırımlarıyla taçlandıracağız. Bu kapsamda Pendik Devlet Hastanesi yeniden inşa edilerek 190 yataklı yeni ve modern bir binada hizmet verecek.

E-5 Araç Altgeçidi ve Meydan Düzenlemesi

Tavşantepe ve Tersane Köprüleri arasındaki E5 Karayolu’nun 1,5 kilometrelik bölümü yer altına alınmak suretiyle burada çok büyük bir alan kazanacağız. E-5 Karayolu’nun yer altına alınmasıyla Fevzi Çakmak, Çamçeşme ve Kaynarca Mahalleleri kesintisiz olarak birbirine bağlanacak. Böylece D-100 Karayolu’ndaki trafik yoğunluğunun önüne geçildiği gibi kazanılacak alan, sportif aktiviteler ve meydan olarak değerlendirilecek.

Güzelyalı Meydanı

Güzelyalı Köprüsü ve 29 Mayıs Köprüsü arasındaki bölümü kapatarak meydan oluşturulması ve burada 12 bin metrekarelik bir alanı vatandaşlarımıza takdim etmiş olacağız. Böylece Güzelyalı’da E5 altı ve üstü diye bir ayrım söz konusu olmayacak.

Pendik Sağlık Teknokenti

Büyük projelerimizden biri de Esenyalı Bölgesi’nde gerçekleştirilecek. Bölgeye Sağlık Teknokenti inşa edilecek. Bu projeyle hem ülke ekonomisine yüksek katkı değerli ürünler sağlanacak hem de kendi aşısını yapan kendi tıbbi teknolojisini geliştiren bir ülke olmamıza katkı sağlanacaktır. Burada istihdama da önemli bir katkı sağlanacaktır.

Pendik Çevre İlçeler Bağlantı Yolu

Pendik önemli ve büyük bir ilçe. Bu noktada ulaşım ağlarının devam etmesi gerekiyor. Ahmet Yesevi, Fatih, Orhangazi, Kavakpınar, Sanayi, Güllübağlar, Şeyhli, Yayalar, Sülüntepe, Velibaba ve Ertuğrulgazi Mahallerinden oluşan 11 mahalleyi kapsayan 8 kilometrelik bir bağlantı yolu açılacak. Buradan kesintisiz olarak ulaşım imkanı sağlanmış olacak.

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu

Yine Sabiha Gökçen Havaalanımızda ikinci pist çalışmaları yapılıyor. Bu pist çalışması yapıldıktan sonra kapisetenin 2-2,5 katına artacağını düşünerek orada Ankara Caddesi ile TEM E-80 Bağlantı Yolu arasındaki kesintisiz, hızlı ve güvenli bir ulaşım ağını gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle Kurtköy, Yenişehir, Ramazanoğlu ve Sanayi Mahallelerini kapsayan iki gidiş ve iki geliş olmak üzere dört şeritli bağlantı yolu, bölgedeki trafiğin rahatlamasına önemli katkı sağlayacak.

Kurtköy Kültür Merkezi

Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım’ın yatırım programları arasında yer alan Kurtköy Kültür Merkezi’ni bu dönemde devreye sokacağız. Etüt merkezi, kütüphane, nikah salonu, seminer, konferans ve konser salonu, sosyal donatıları bulunan şehrin önemli kültür merkezlerinden birisini kazandırmış olacağız.

Kurtköy Sağlık ve Spor Merkezi

Yine Kurtköy’de sağlık ve spor merkezi oluşturacağız. Yapı içerisinde fitness salonları, minder vejimnastik sporları salonu, zemin altı katlı otopark ve bina terasında açık futbol sahası yer alacak.

E-5 ve Yan Yollar Genişletme Projesi

Şu anda devam eden E5 Karayolunun her iki tarafında devam eden 7 kilometrelik yanyollar iki geliş iki gidiş olmak üzere genişletilerek ilçedeki trafiği rahatlatacak. Devam eden projenin hızlandırılması için gayret edeceğiz. Bahçelievler, Doğu, Çınardere, Orta, Dumlupınar, Kaynarca, Fevzi Çakmak ve Çamçeşme Mahalleleri’ni kapsayan büyük bir çalışma olacak.

Aydos Bağlantı Yolu

Pendik ve Kartal ilçelerini birbirine bağlayan bir yol olan Aydos Bağlantı Yolu, Çamlık, Velibaba ve Ertuğrulgazi Mahallelerini kapsayan Semerkant Bulvarı ve Kartal Samandıra Caddesi arasında kesintisiz, hızlı ve güvenli bir ulaşım sağlanabilmesi için mevcut yol genişletilerek alternatif ve güvenli bir erişim güzergahı oluşturulacaktır.

Merkez Millet Bahçesi

Batı Mahallesi’nde büyük bir yeşil alanımız var. Malesef burası atıl vaziyette duruyor. Buranın vatandaşlarımıza kazandırılmasıyla ilgili projemiz hazır. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte vatandaşlarımıza yeşiller içerisinde çok geniş bir gezinti alanı ortaya çıkmış olacak.

Pendik Gar Millet Kıraathanesi

Tescilli olan TCDD atölyesi, restorasyon çalışmaları tamamlanarak, millet kıraathanesihaline getirilmesi ile alan altındaki aktarma istasyonuna, tren garına ve Pendik halkına hizmet veren bir sosyal mekan haline getirmeyi düşünüyoruz.

Hilmi Abbas Paşa Cami Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi

Biz tarihimize sahip çıkmak zorundayız. Pendik’te ayakta kalan tarihi yapılardan biri olan Hilmi Abbas Paşa Camisi restore edilerek asli kimliğine döndürülecek. Hilmi Abbas Paşa Camii restorasyon çalışmalarıyla beraber gar, Millet Kıraathasine dönüştürülerek bu bölge kültür kuşağı projesine dönüştürelecek ve İstanbul’daki önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Bu kuşakta yeni bir şehir meydanı da kazanmış olacağız.

Sahil Seyir Terası

Pendik, denizi olan bir şehir. Ancak sahil yolundan sonra denizin şehirle bağlantısının biraz koptuğunu görüyoruz. Pendik Sahil Meydanı ile Marina arasında inşa edilecek estetik bir köprüyle şehir merkezini denizle bağlantısını sağlayacak ve seyir terası kazandıracağız.

Güzelyalı Sahil Millet Bahçesi

Güzelyalı Mahallesi’ne ilk defa sahil millet bahçesini kazandıracağız. Büyükşehir Belediye Adayımızın önemli projelerinden bir tanesi Güzelyalı Sahili’ne 50 bin metrekarelik alana inşa edilecek. Millet bahçesi içerisinde açık fuar alanı, açık spor alanları, otopark, yürüyüş ve dinlenme alanları yer alacak.

Kent Estetiği ve Yaşayan Ticaret Merkezleri

Şehrimizin coğrafyasına tarih ve insan dokusuna büyüme alanlarına uygun kent gelişimi ve estetiği modelleri hazırlayacağız.Bu suretle kent estetiği ve silüetine katkı sunmak amacıyla tarihi caddeler başta olmak üzere işyeri tabelaları, bina cephe ve vitrinlerinin yeniden düzenlenmesini sağlayacağız. Böylece kentte yeni cazibe merkezleri oluşturacağız.

Nostaljik Ulaşım Hatları

Pendik merkezde yaklaşık 4.500-5.000 civarında araç otoparklarına ihtiyacımız var. Otopark projelerimiz şu an devam ediyor. Özellikle otoparkları da dikkate alarak Pendik’in çarşısıyla sahil meydanı arasında Batı, Doğu, Sapanbağları, Yeni Mahalle ve Yeşilbağları arasında kuzey ve güney yönlü 5 kilometrelik nostalji ulaşım ağıyla, yayalaştırılmış alanlara ulaşım sağlanacaktır.

Pendik Şehir Müzesi

Pendik’in tarihi geçmişinin çok eski yıllara dayandığını Yenikapı’da yapılan kazı çalışmalarında bir kez daha görmüş olduk. Bu noktadan hareketle Pendik’in geçmişine ait bilgi ve belgelerin tek çatı altında kayıt altına alınmasına ve sergilenmesine olanak sağlayacağız. Böylece Pendik’in kent hafızası canlılığını bu müze sayesinde korumuş olacağız.

Pendik Gençlik Merkezi

Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için altyapı çalışmaları yaparak onlara yönelik bir merkez oluşturmak istiyoruz. Bu merkezde Greenbox Çekim Atölyesi, Video Kurgu ve Montaj Atölyesi, Grafik Atölyesi, E- Spor Merkezi, Tasarım Atölyesi, Kod Yazım Atölyesi, 3D Bilim Atölyesi, Drone Eğitimi, Kısa Film Atölyesi, Bilişim ve Animasyon Atölyesi gibi çalışmalarla gençlerimizin yeteneklerinin gelişmesine ve istihdama katkı sağlayacak atölyeler kuracağız.

Masal Parkı

Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmeleri sağlayacak ve dolu dolu vakit geçirebilecekleri milliçizgifilm karakterlerimizin ağırlıklı olduğu bir Masal Parkı inşa edeceğiz.

Vefa Kıraathanesi

Yaşlı vatandaşlarımızın biraraya gelip güzel vakit geçirebilecekleri ve aynı zamanda fiziksel sağlık aktivitelerini de yapabilecekleri bir mekan oluşturacağız. Bu proje ile gençler ve yaşlılarımızı bir araya getirecek etkinlik ve faaliyetler düzenleyerek nesiller arası diyaloğun gelişmesi ve tecrübepaylaşımına katkıda bulunacağız.

Gönüldağı

Çınardere Mahallesi’nde bulunan Keltepe Mevkiindeki gecekonduların imar problemini bulundukları bölgede çözüyoruz. Yapılacak rekreasyon alanında; meydan, sosyal tesisler,çocuk oyun alanları, macera parkı, su gösterisi alanları, sergi alanları, dinlenme alanları,seyir terasları, spor alanları, yürüyüş, bisiklet parkurları ve otopark yer alacak.