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  3. Cumhur İttifakı'ndan asgari ücret adımı! Gerçekleşirse vatandaşın cebine 750 TL fazla girecek

Cumhur İttifakı'ndan asgari ücret adımı! Gerçekleşirse vatandaşın cebine 750 TL fazla girecek

2022 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için görüşmelerine başlamasına günler kala, MHP ve AK Parti asgari ücretin düzenlenmesi için çalışmalara başladı. MHP'nin asgari ücretten vergi alınmasın önerisi kabul görürse asgari ücretin 750 TL artması mümkün olacak.

Koronavirüs salgını ve döviz kurlarında yaşanan artışın beraberinde getirdiği ekonomik zorluklar vatandaşların ceplerini ciddi anlamda etkilerken 2022 yılı asgari ücretinin tutarı da vatandaşlar tarafından önem arz ediyor. Hali hazırda 3 bin 577 lira 52 kuruş olan asgari ücret vergilerin düşmesinin ardından net 2 bin 285, 90 TL olarak ödenirken AK Parti ve MHP asgari ücret düzenlemesi için harekete geçti. 

Cumhur İttifakı'ndan asgari ücret adımı! Gerçekleşirse vatandaşın cebine 750 TL fazla girecek

MHP: VERGİDEN MUAF TUTULSUN

Cumhuriyetin haberine göre MHP kaynakları asgari ücretlinin artan enflasyon karşısında ezildiğini belirterek, asgari ücretlinin vergilerden muaf tutulması gerektiğini ifade ediyor.

AK PARTİ'NİN ÖNERİSİ

AK Parti kurmaylarının ise  “asgari ücretlinin vergiden muaf olmasından” çok “vergi kalemlerinde kısmi düzenleme üzerinde durduğu” konuşuluyor. 

Cumhur İttifakı'ndan asgari ücret adımı! Gerçekleşirse vatandaşın cebine 750 TL fazla girecek

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007  asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret 

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret 

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret 

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012  asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net:  846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015  asgari ücret

Net:  949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016  asgari ücret

Net:  1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017  asgari ücret

Net:  1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018  asgari ücret

Net:  1,603 TL

Brüt:  2,029 TL

2019  asgari ücret

Net:  2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, her yıl 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Söz konusu komisyonda işçileri, işverenleri ve hükümeti 5 temsilci temsil ediyor. 

Komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Cumhur İttifakı'ndan asgari ücret adımı! Gerçekleşirse vatandaşın cebine 750 TL fazla girecek

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret,  işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretidir. Bu ücret her yıl ekonomik verilere göre değişime uğramaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücretin tanımı şöyle yapılmıştır:

"İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti"

Cumhur İttifakı'ndan asgari ücret adımı! Gerçekleşirse vatandaşın cebine 750 TL fazla girecek

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari ücret, çalışanların yanı sıra milyonlarca vatandaşı şu yollarla etkiliyor:

  • Asgari geçim indirimi
  • İşçi ve işverenin sosyal güvenlik primleri
  • Bağ-Kur primleri
  • Genel Sağlık Sigortası primi
  • İşsizlik Sigortası primi
  • Sosyal Güvenlik Destek Primi
  • Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezaları
  • Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları
  • Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi
  • Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri
  • Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması
  • İsteğe bağlı sigorta primleri
  • Taksici, dolmuşcu, rehber ve part time çalışanların sigorta primleri
  • İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri
  • Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri
  • Geçici işsizlik ödeneği
  • İşsizlik maaşı
  • Evde bakım ücreti
  • 65 yaş ve engelli aylığı
  • Emekli aylıkları
  • Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar
  • Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı
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