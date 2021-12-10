Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu freni: Adaylığını gündemde tutma, İstanbul’la ilgilen

2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçim öncesi siyaset kulislerindeki hareketlilik sürüyor. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu bilinirken Millet İttifakı cephesinde ise aday karmaşası yaşanıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in," Ben başbakan adayıyım" çıkışıyla cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ifade etmesinin ardından gözler yaptığı açıklamalarla adaylığa yeşil ışık yakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti.

KILIÇDAROĞLU ANKETLERDE, EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN GERİSİNDE

Anketlerde Kılıçdaroğlu'nun önünde adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın durumu da yakından izlenirken Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi kaleme aldığı köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşmeyi anlattı.

ANKARA'DA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sizi önce Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun kısa bir süre önce Ankara’da baş başa yaptığı görüşmeye götürmek istiyorum.

Görüşmenin tek gündemi cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu. Belki ikinci bir başlık olarak İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na odaklanması konusunu sayabiliriz.

KILIÇDAROĞLU NE DİYOR?

Kılıçdaroğlu bunun üzerine çok net konuşuyor. Kılıçdaroğlu’nun çok kararlı konuştuğu söyleniyor. İmamoğlu’na, ”Bu işin bitmesi gerekiyor” diyor. Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutma. Bu işe bir nokta koy, diye konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun kararlı tavrının İmamoğlu’nu gerilettiği söyleniyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede kendisinin cumhurbaşkanı adaylığını istemediğini çok net bir şekilde anlıyor.

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

‘İSTANBUL’A ODAKLAN’

Çünkü görüşmede Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’ndan İstanbul’un sorunlarına odaklanmasını istiyor. “İstanbul’la ilgilen” diyor.

Zaman zaman Kılıçdaroğlu’nu eleştiriyorum. Ama CHP Lideri başından itibaren seçilen belediye başkanlarının şehirlerine hizmet etmekle yükümlü olduklarını savunuyor. İşlerine odaklanmalarını istiyor.

“Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli” demişti. “Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde biz belediye başkanlığını başka bir partiye teslim etmiş olacağız. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek? O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var. Önce kendi bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Ardından Türkiye’nin güvenini kazansınlar” sözleri de Kılıçdaroğlu’na ait."