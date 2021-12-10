Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ne 10 Aralık 2021? Diyanet Cuma Hutbesi konusu 10 Aralık 2021Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başladı mı? Ne zaman başlıyor? Başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler?Mehmet Ali Erbil'in eğlenmek için gittiği mekanda neye uğradığını şaşırdı! "Hayranınım" diyen adam küfür ederek sandalyeyle saldırdı!ÖSYM 14 personel alımı ne zaman 2021? ÖSYM personel alımı şartları neler, kimler başvuru yapabilir 2021?Spartak Moskova UEFA Avrupa Ligi'nde tur sevincini Türkçe şarkıyla kutladı! Paylaşımına beğeni yağdı!Erzurum'da iğrenç olay! Kuran kursunda erkek çocuklara cinsel istismarda bulundu! Tam kaçıyordu ki...Skandal olay! İçlerinde Kur'an-ı Kerim'in de olduğu dini kitapları yaktılar!Günlük burç yorumları 10 Aralık 2021 Cuma | Yengeç ve Akrep sessizliğe ve yalnızlığa ihtiyacınız var!Yezidilik ne demek, TDK'ya göre Yezidilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?ATV Müge Anlı canlı izle bugün 10 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu freni: Adaylığını gündemde tutma, İstanbul’la ilgilen

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu freni: Adaylığını gündemde tutma, İstanbul’la ilgilen

Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ya yaptığı görüşmede, " Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutma. Bu işe bir nokta koy. İstanbul’la ilgilen" dediğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu freni: Adaylığını gündemde tutma, İstanbul’la ilgilen

2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçim öncesi siyaset kulislerindeki hareketlilik sürüyor. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu bilinirken Millet İttifakı cephesinde ise aday karmaşası yaşanıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in," Ben başbakan adayıyım" çıkışıyla cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ifade etmesinin ardından gözler yaptığı açıklamalarla adaylığa yeşil ışık yakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu freni: Adaylığını gündemde tutma, İstanbul’la ilgilen

KILIÇDAROĞLU ANKETLERDE, EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN GERİSİNDE

Anketlerde Kılıçdaroğlu'nun önünde adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın durumu da yakından izlenirken Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi kaleme aldığı köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşmeyi anlattı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu freni: Adaylığını gündemde tutma, İstanbul’la ilgilen

ANKARA'DA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sizi önce Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun kısa bir süre önce Ankara’da baş başa yaptığı görüşmeye götürmek istiyorum.

Görüşmenin tek gündemi cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu. Belki ikinci bir başlık olarak İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na odaklanması konusunu sayabiliriz.

KILIÇDAROĞLU NE DİYOR?

Kılıçdaroğlu bunun üzerine çok net konuşuyor. Kılıçdaroğlu’nun çok kararlı konuştuğu söyleniyor. İmamoğlu’na, ”Bu işin bitmesi gerekiyor” diyor. Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutma. Bu işe bir nokta koy, diye konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun kararlı tavrının İmamoğlu’nu gerilettiği söyleniyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede kendisinin cumhurbaşkanı adaylığını istemediğini çok net bir şekilde anlıyor.

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu freni: Adaylığını gündemde tutma, İstanbul’la ilgilen

‘İSTANBUL’A ODAKLAN’

Çünkü görüşmede Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’ndan İstanbul’un sorunlarına odaklanmasını istiyor. “İstanbul’la ilgilen” diyor.

Zaman zaman Kılıçdaroğlu’nu eleştiriyorum. Ama CHP Lideri başından itibaren seçilen belediye başkanlarının şehirlerine hizmet etmekle yükümlü olduklarını savunuyor. İşlerine odaklanmalarını istiyor.

“Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli” demişti. “Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde biz belediye başkanlığını başka bir partiye teslim etmiş olacağız. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek? O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var. Önce kendi bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Ardından Türkiye’nin güvenini kazansınlar” sözleri de Kılıçdaroğlu’na ait."

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT