Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan çıkışı: ''Silah gönderenlerin listesi bende var''

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yaptığı ateşkes ihlalinden sonra Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili ulusala seslenişte bulundu.

Bugün saat 08.00'da savaş bölgesindeki cenazelerin alınması ve esirlerin değiştirilmesi amacıyla insani ateşkes kararı verildiğin hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın daha önceki iki ateşkeste olduğu gibi yine süreci ihlal ettiğini söyledi.

''BU KADAR PAHALI SİLAHLAR NEREDEN GELİYOR''

Azerbaycan ordusunun operasyona başladığı 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın 252 tankının imha edildiğini, 53 tankının ele geçirildiğini, 6 adet S-300 sistemi imha edildiğini bildiren Aliyev, "Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadelerini kullandı.

''LİSTESİ BENDE VAR''

Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." şeklinde konuştu.

ÇOĞU KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

Gubatlı rayonunun işgalden kurtarıldığını gece açıkladığını hatırlatan Aliyev, "Zengilan'ın Birinci Alibeyli, İkinci Alibeyli, Rebend ve Yenikent, Cebrail'in Qovşutlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürtler, Hovuslu ve Çelebiler, Gubadlı'nın Padar, Efendiler, Yusufbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyataq ve Molla Burhan köyleri de işgalden kurtarıldı." dedi.