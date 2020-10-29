Erdoğan, Cumhuriyetin 97. Yılında Millî Mücadele Sergisi Açılışı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 97. Yılında Millî Mücadele Sergisi Açılışı’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek.

En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir."

Ayrıntılar gelecek...