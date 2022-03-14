Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliğinde konuştu! Sağlıkçılara 5 müjde birden verdi! Maaşlar artacak

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçıların merakla beklediği, şiddet ve maaş zammı konusunda müjdeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde hekim, doktor temalı binlerce türkü, deyim vardır. Devrinin en büyük fatihi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyadaki en büyük mutluluğu bir nefes sıhhat olarak tarif etmesi herhalde boşuna değildir.

"SAĞLIK SEKTÖRÜ GİDEREK GÜÇLENMEKTEDİR"

Bilginin ve verinin en büyük değer haline geldiği dönemde sağlık sektörü de giderek güçlenmektedir. Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde en iyi yere getirmek istiyoruz. Elbette sağlık denilince akla ilk gelen hekimdir. Hekim ve hakim kavramları aynı kökten geliyor. Ortak özelliği ilmi hikmette mütehassıs, bu tür kişileri ifade etmesidir. Bugünkü tıp ve eczacılık alanlarını kapsayan hekimlik, yanlış bilginin yol açtığı hastalıklardan korumak anlamında da kullanılmıştır. Tabip kelimesi ise işinin ehli olma halini tanımlamaktadır. Bizim kültürümüzde hekimlik, en üst seviye bilginin içinde değerlendiriliyor.

"BU ÜLKENİN HEKİMLERİNE HEM VEFA BORCU, HEM İHTİYACI VARDIR"

Osmanlı'nın en ünlü hekimbaşılar ailesinden gelen Hayrullah efendi, hekim kendi fiillerinde yalan kabul etmeyeceği gibi böyle kimselerle de düşüp kalkmamalıdır diyor. Ülkemizin dört bir yanında böyle tarif edilen erdemli hekimlerimizin hikayelerine rastlamak mümkündür. Feriha Öz'den Murat Dilmener'e kadar tüm hekimlerimiz bu ortak özellikleri ile ön plana çıkmışlardır.

Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu, hem ihtiyacı vardır. Bu milletin en kalburüstü evlatları tıp fakültelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde yetişmekte, çoğunlukla da kamuda görev almaktadır. Derdimiz şu; istiyoruz ki adeta dünya hastalarını ülkemize göndersin, burada şifa olsunlar. Türkiye'nin potansiyeli ihtiyacı olan hekim gücünü yetiştirmeye yettiği gibi ülkemiz cazibe merkezi haline de gelmektedir. Salgın döneminde hastanelerimiz, hekimlerimiz ile insanımıza en iyi seviyede hizmet verecek durumda olduğumuzu ispatladık. Gerisinde kurduğumuz güçlü altyapının çok büyük payı vardır. Dağınık, verimsiz sağlık faaliyetleri yerine insanları ihtiyaçları olacak hizmeti veren sistem inşa etmeyi başardık. 1 milyon 300 bine yaklaşan personel sayısı ile insan kaynağını da güçlendirdiğimiz sağlık sistemi en büyük iftihar alanlarımızdan biridir.

"SAĞLIK SİSTEMİNDE GÖZÜ VE GÖNLÜ KENDİ ÜLKESİNDE KALMAK YERİNE DIŞARIYA KAYAN KİŞİLER OLABİLİR"

Elbette her alanda olduğu gibi sağlıkta da hala sıkıntılarımız vardır. Hekimlerimizin de işlerini, çalışma ortamlarının altyapısını geliştirerek kolaylaştırmanın gayreti içinde olduk. Ülkemizin büyük fedakarlıkla yetiştirdiği her bir hekimden azami düzeyde istifade etmesi gerektiğine inanıyoruz. Sağlık sisteminde gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum.

Tercihini özel ve kamuda hizmet adına kullanan tüm hekimlerimize şükranlarımı sunuyorum. Çabalara rağmen halen çözüme kavuşturulmamış hususlarda hekimlerimizin beklentilerini biliyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDELER

Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek.

İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek düzenlemeyle ilgilidir. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

İkinci müjde olarak; Sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlemler için ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun izni dahilinde olacaktır. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.

Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret sistemleri ile ilgilidir. Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerde artış yapılacaktır.

Dördüncü müjdemiz maaşlarda yapılan bu iyileştirmelerin emekliliğe de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Hekim emeklilerinin de maaşları da yeniden ele alınacaktır.

Beşinci müjdemiz de şudur. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır.

Cuma günü Çanakkale Köprümüzün açılışını yapacağız. 6 dakikada bu köprüden Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz. Bu köprü ile geleceğe miras bırakıyoruz.