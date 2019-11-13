  1. FOTO GALERİ

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! Beyaz Saray'daki zirveden kareler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! Beyaz Saray'daki zirveden kareler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! Beyaz Saray'daki zirveden kareler... 1117