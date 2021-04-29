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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada işten çıkarma yasağının süresinin uzatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonları ilgilendiren müjdeleri art arda açıkladı.

Esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tutarının 1000 liradan 1100 liraya çıktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarma yasağının süresinin uzatıldığını belirtti. Yasak 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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