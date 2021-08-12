Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Selde can kaybı 17'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan sel felaketlerinde can kaybı sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, üç ildeki sel felaketinde 4644 personel, 610 araç, 437 iş makinası, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 Mobil Koordinasyon TIR'ı ve 24 bot, 18 motopomp ile daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahalede bulunulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.

Üç ilimizdeki sel felaketine;

4644 personel

610 araç

437 iş makinası

66 ambulans

19 helikopter

3 Mobil Koordinasyon TIR'ı

24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz.

Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

AK PARTİ'NİN 20. YIL KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ AFETLER NEDENİYLE ERTELENDİ

Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık.

Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız."