Erdoğan, İdlib'e dair net konuştu: "Rejimi mutlaka belirlenen sınıra çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısında gündem maddelerini ele aldı ve bu konularda çok net açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından en önemli satırbaşlarından biri ise, "Rejime verdiğimiz süre doluyor" açıklamaları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"GEÇMİŞTEN BU GÜNLERE GELDİK"

"Aziz Milletim, değerli vekil arkadaşlarım sevgili gençler hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularım ile hasret ile muhabbet ile selamlıyorum. Özellikle hazırlanan bu sürpriz gerçekten çok kısada olsa benim için çok çok duyguluydu ve çocukluk yıllarıma beni götürmesi bunun yanındada tercih edilen oradkaki birkaç anektot çok önemliydi. İşte bu simitti, bu kitaptı ve bu suydu. Bunlar çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı.

Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitapevleri vardı. Oradan elde ettiğim bu imkankar ile ilk ufakta olsa kütüphaneme aldığım eseri hakikat ile sakladım. Bu kitabın taksitlerini simit satarak ödedim demiştim ve su satarak ödemiştim. o günden bu güne hamdolsun yürüyerek ve azmederek geldik. Arkadaşlarım tüm bu yaşananları maşallah çok güzel tespit etmişler ve anneciğimin yaptıklarını anlamlı bir şekilde analiz etmişler. Böyle başlayan bir hayat ve şimdide Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki bu muhteşem dev Kütüphahe ile tırmandığımız noktadayız.

"KUDÜS'ÜN MAHREMİYETİNE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR"

İslam dünyasının her köşesinden feryatların yükseldiği, zalimlerin her geçen gün daha da azgınlaştığı, zulmün adeta arşa çıktığı bir süreçten geçiyoruz. İlk kıblemiz Kudüs’ün mahremiyetine yönelik pervasız saldırılar giderek artıyor.

İşte böyle bir dönemde Rabbimizden, idrak ettiğimiz mübarek ayların ve gecelerin hatırına birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, mücadele gücümüzü artırmasını diliyorum. Merhamet, sevgi, kardeşlik, dayanışma ikilimi olan bu mübarek ayların ve gecelerin ne kadar hakkını vererek yaşarsak, önümüzdeki meselelerin üstesinden kolayca gelecek gücü o derece kendimizde bulabiliriz.

Şayet çevremizde tek bir garip, tek bir ihtiyaç sahibi, tek bir imkansızlıktan dolayı gözü yaşlı, kalbi kırık insan varsa, ne bu mübarek ayları, ne de bu mübarek geceleri hakkıyla değerlendirememişiz demektir.

YARDIM KAMPANYASINDA YAKLAŞIK 1 MİLYON 600 BİN LİRA TOPLANDI

Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Yapılan değerlendirmelere göre bilim insanları yeni depremler beklendiğinin haberini veriyorlar. Devlet ve Millet el ele vererek, bu sürecin üstesinden hep heraber gelmeliyiz. Hedefimiz her yıl 300 bin yeni konut inşa ederek 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektedir.

Kanal İstanbul, tek başına diğer işlevlerin yanında 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir. Elazığ'da 960 ve Malatya'da 678 konutun yıl sonunda teslimleri yapacak şekilde inşasına başlanmıştır. Elazığ'da Toki'nin daha önceden işte ettiği konutlara vatandaşlarımız yavaş yavaş taşınmaya başladı. Mağdur insanların yaşam alanlarını iyice tespit edip, bu noktada gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet elbette felakete uğrayan vatandaşlarının yanında olacaktır. Ancak bu işi devlet ve vatandaşların el ele verip birlikte yürütmeleri gerekmektedir. Şuanki en büyük hedefimiz Türkiye'yi depreme hazır bir duruma getirmektir.

"KARŞIMIZDA HASTALIKLI BİR ZİHNİYET VARDIR"

Türkiye’nin pek çok sıkıntısı var, ama CHP zihniyeti ve onun başındaki zatın hezeyanları hala en önemli meselemiz olmayı sürdürüyor. Hayatı kendi ülkesine karşı mücadele etmekle geçmiş bir zatın zırvalarını muhatap almamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, milletimize olan saygımız gereği, yalanların ve iftiraların ortada kalmaması için, kendimizi bazı gerçekleri ifade etmek mecburiyetinde hissediyoruz. Açık konuşmak gerekirse, karşımızda hastalıklı bir zihniyet vardır.

Önce adaletten ve yargıya saygıdan bahsedip, ardından yargıya, hakimlere, savcılara, adalet kurumlarına her türlü hakareti yapan bir zihniyet, başka nasıl ifade edilebilir, bilmiyorum. Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz, onun adı da Bay Kemal'dir.

"TERÖRİSTLERİN ARKALARINDA DURAN BİR KİŞİ, BİR ÜLKENİN ANCAK HASMI OLABİLİR"

Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz, onun adı da Bay Kemal’dir. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbe yargısını bile yüceltecek kadar alçalabilen bir kişi, artık sözün bittiği yere ulaşmış demektir.

FETÖ’den PKK’ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözle ve yaptığı her davranışla "arkadaşlar" dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir.

"ŞEHİTLERİMİZE SAYGISIZLIK YAPAN BİR KİŞİ, ASLA BU MİLLETİN EVLADI OLAMAZ"

Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli devletini ve milletini tahkir eden, askerinden hakimine kadar tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi, ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir. Ömrü boyunca ülkenin ve milletin hayrına tek bir icraatı olmamış, devlet nasıl yönetilir, uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür zerre kadar bilgisi olmayan bir kişi, kürsüde mavra keserek sadece kendini tatmin edebilir.

Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin, bu konuda söylediği söz, ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır.

Hele hele, insanoğlunda bir vicdan var değil mi? "İdlib’te adam kendi toprağını savunuyor" diyerek, kendi ülkesi yerine rejimin yanında yer alan, kahraman askerlerimizin mücadelesine hakaret eden, şehitlerimize saygısızlık yapan, gazilerimizi rencide eden bir kişi, asla bu milletin evladı olamaz. Yahu insanda vicdan önemli bir sestir. Bu İdlib’deki o yavruları televizyon ekranlarında izlemiyor musun? Yavruların ayakları çırılçıplak o kamplarda görmüyor musun? O yavruların ahı sana yeter ya. O anneler, o babalar, o çamur deryaları içerisinde başlarını sokacakları bir çadır dahi bulamıyorlar. Bunları bu katil Esed'in insafına mı bırakacağız? Esed'e hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük. Şu anda Apo’nun ortaklarıyla da zaten ortaklığı var. Ankara'dan İstanbul’a birlikte yürüdüler.

"GEÇEN YIL 226 BİN TON SOĞAN, 145 BİN TON PATATES İHRAÇ ETTİK"

Patates ve soğan gibi ürünlerin ihracatına da, iç talepte herhangi bir sıkıntıya yol açmamak için, kontrollü bir şekilde izin veriliyor. Nitekim geçen yıl 226 bin ton soğan, 145 bin ton patates ihraç ettik. Bir kez daha söylüyorum, bu bilgileri milletimize olan saygımız sebebiyle kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Yoksa, CHP’nin başındaki zatın dünyasının saman konusunu bile anlamaya yetmediğini hep birlikte zaten görüyoruz.

İDLİB'DEKİ REJİM SALDIRILARI

İdlib'de geri adım atmayacağız. Bu konuda kararlıyız ve tavrımız net. Biz bu coğrafyanın misafiri değil, ev sahibiyiz. Bunun için geri adım atmayacağız.

"TÜRKİYE BU GÖÇ DALGASINI KABULLENMEYECEKTİR"

Suriye’de, özellikle de İdlib’te ortaya çıkan büyük insani krizi önlemek için, sahada aktif müdahale dahil, her yolu deniyoruz. Türkiye halen topraklarında 3,7 milyon Suriyeliyi misafir ederken, İdlib’ten ülkemize yönelen 1 milyonu aşkın yeni göç dalgasını sessiz sedasız kabullenmeyecektir.

"RUSYA, BU YAŞANANLARI MAALESEF KABULLENMEK İSTEMİYOR"

Talebimiz, rejimin saldırılarını bir an önce sona erdirip, Soçi Muhtırası sınırlarına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesidir. Böylece, sınırlarımıza doğru harekete geçen kitlelerin yeniden evlerine dönebilmelerini sağlayabileceğiz. Rusya, maalesef bu insani hassasiyeti bir türlü kabul etmek istemiyor. Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor.