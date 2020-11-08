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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ediyorum. 

Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir.

Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir.

Ayrıntılar gelecek...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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