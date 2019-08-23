Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 18. yıldönümü etkinliğinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. yıldönümü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde hizmet etmiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti 18 yaşına ulaştı, partimiz artık yeni bir safhaya geçmiştir.

Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır, okunmayacaktır.

AK Parti organik bir partidir.

Gözleri ve gönülleri başka yerde olanlar başarısız olurlar.

AK Parti kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder.

Ülkemizin şu kritik dönemden çıkmasını sağlayacak olan AK Parti'dir. Millete hizmet yolunda devam edeceğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak olan AK Parti'den başkası değildir.

Bugün partimizden giren liseli ve üniversiteli gençlerimiz yarın yarın aynı görevleri devralacaklardır. Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.

Meğerse bu ara İstanbul-İzmir otobanından gitmiş. O yolların güzelliğini görünce de bize iftihar dualarını ifade ediyor. 426 kilometre bir yol. Ve tüm bu yolda kaza riski adeta yok oluyor. Ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da biliyorsunuz Instagram'dan mesaj attı; Bu yolları yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Fakat CHP'nin bir tane mensubu, hani o pusulaların üstüne yatan vardı ya, onlar o işten anlar, o da dava açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat sanatçı maşallah dimdik duruyor 'hiç umrumda değil' diyor. Mesele bu, inanmak. Ben de kendilerine döndüm teşekkür ettim.

Bu ülkedeki aklı ve vücdanı olan herkes bilir, bu ülke demokrasi ve ekonomide Cumhuriyet dönemindeki en büyük atılımını AK Parti ile yapmıştır.

Doğu Akdeniz'de çalışmalarımızı sürdüreceğiz, oradan çekilmek yok, haklarımızı biliyoruz.

Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yapmıştır.

18 yıllık parti tarihimizin her dönemi farklı güçlerle mücadeleyle de geçti.

Çok şükür ne milletimize verdiğimiz sözlerimizi aksattık, ne de bunlara pabuç bıraktık.

Artık bu ülkeye karşı tuzak kurup oyun oynamak eskisinden çok daha zor ve masraflı.

Masada ve sahada netice almak için arkanızda güç olması gerekir, Türkiye artık birinci lige çıkmıştır.

Tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik ve hepsini püskürttük. Yolumuza devam ediyoruz.

Bizim manifestomuz uygulamadır ve biz bunu yaptık, adımını attık.

Önümüzdeki dönem bu kutlu dava için daha fazla çalışma dönemidir.

Kapımız herkese açıktır, açık kalacaktır. Bu çatı altında hizmet etmek isteyen herkesi şimdiden davet ediyorum.

Büyük kongre sürecimiz önemli bir fırsattır. Belde, ilçe, il kongrelerimizi başlatıyoruz.

Mevcut kadrolarımızla beraber herkesi kongre sürecimize aktif olarak katılmaya davet ediyorum. Kanaat önderleri kimlerse kadromuzu onlarla güçlendireceğiz. Daha da ileriye gidiyorum. Bize Ömer'ler lazım. Bu Ömer'leri bulduğumuzda, şuanki konumumuzdan daha ilerki bir konuma geleceğiz, hiç endişeniz olmasın.

Cumhur İttifakı ile çok partili siyasi hayatımızda sadece ülke ve millet için bir ittifakın kurulabileceğini göstermiş olduk. Cumhur İttifakı'nı dik tutmaya gayret edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz.

Kuruluşumuzdan bugüne en çok ana muhalefetin ve uzantılarının yalanlarından, tutarsızlıklarından çektik.

Milletimize Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile neler yaptık anlatacağız.

Birileri yeni yönetim sistemini karalamaya çalışsa da milletimiz oyunu vermiştir.