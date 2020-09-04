Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk akıllı otoyolu olma özelliği taşıyan Ankara-Niğde Otoyolunun Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış törenini gerçekleştiren Erdoğan, konuşmasında da önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin projelerinden ve seçim gündeminden bahseden Erdoğan, "Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin üzerinde operasyon yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk." dedi.

"TÜRK MİLLETİNİN BAYRAĞINA VE EZANINA GÖZ DİKME HATASI YAPANLAR..."

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milletinin bayrağına ve ezanına göz dikme hatasını yapanlar, yaşadıkları bunalımdan çıkış yolu ararken üç başbakan, iki bakan, bir başkomutan idam etmişlerdir. Ümit ediyoruz bugün de aynı hataya düşmez, aynı bedelleri ödemezler. Bu güzergah önce Denizli'ye ardından Antalya'ya kadar uzanacaktır. Bu bölgenin çehresi değişecek, yoğun bir şekilde ağaçlandırma, çimlendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN İLK AKILLI YOLU

Ankara-Niğde otoyolunun Türkiye'nin ilk akıllı yolu olarak tasarlandığını belirten Erdoğan, "Burası akıllı yol olarak tasarlandı, trafik yoğunluğundan buzlanmaya kadar pek çok özelliği ile geleceğin yolunu inşa ettik. Koronavirüs salgını döneminde açtığımız projeler bile ülkemize kazandırdıklarımızı göstermeye yeter. Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi ki ama biz dur durak bilmedik, barajı bitirdik." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 18 MART 2022'DE ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNÜ AÇMAK"

1915 Çanakkale Köprüsünü açmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz 18 Mart 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açmak, durmak yok, yola devam anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin üzerinde operasyon yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk. Bugün Doğu Akdeniz'de ve başka pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa bunun arkasında gücümüz vardır. (Seyhan'da) İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik. Vesayetle, terörle, darbeyle durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır."

Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’ü, millet için yeni bir zaferin miladı hâline dönüştürmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe, hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Vesayetle, terörle, kaosla, darbeyle, nice tuzakla durduramadıkları Türkiye’yi, ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimiz, işte tüm bu gerçekleri gördüğü için, girdiğimiz her mücadelede, başlattığımız her projede, hamdolsun yanımızdadır. Türkiye’nin istiklal ve istikbal kavgası olarak gördüğümüz bu mücadeleyi, Allah’ın izniyle, ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ İLK SEÇİM 2023'DE"

Son günlerdeki seçim tartışmalarına da son noktayı koyan Erdoğan, "Önümüzdeki ilk seçim 2023'te. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı var." dedi.