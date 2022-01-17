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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta yapımı tamamlanan Laç deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde meydana gelen deprem sonrası yapımı tamamlanan deprem konutların teslim töreninde konuşuyor.

Resmi temaslarda bulunmak için Arnavutluk'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında Arnavutluk'un Laç kentinde meydana gelen depremin ardından yapımı tamamlanan deprem konutlarının teslim edilmesi töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a milletimizin en içten selamlarını getirdim. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik."

Devamı gelecek... 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta yapımı tamamlanan Laç deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor (canlı yayın)

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