Cumhurbaşkanı Erdoğan atamasını yapmıştı! İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Atama Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar valiliği görevine atandı. Türkiye'de görev yapan ilk başörtülü vali olma özelliğini taşıyan Kübra Güran Yiğitbaşı, dün Afyonkarahisar Valiliği'ne gelerek görevine başladı.

İlk olarak kendisini karşılayan vali yardımcıları, belediye başkanları, kaymakamlar ve vatandaşlarla selamlaşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, daha sonra karşılama mangasını selamladı.

CUMHURBŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN SOYLU'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Akabinde valilik makamı önünde basın açıklaması yapan Vali Yiğitbaşı kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

"BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞACAĞIMI İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Tarihiyle, ekonomisiyle, turizmiyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ettiği Afyonkarahisar'a hizmet edeceği için onur duyduğunu belirten Yiğitbaşı, " Afyonkarahisar’da görev yapacak ilk kadın Vali olmaktan, ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu açıdan üzerime düşen sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak Afyonkarahisar’ı daha parlak bir geleceğe taşımak için büyük bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar Afyonkarahisar’da görev yapan bütün valilerimiz ve görevi devraldığım sayın valimiz Gökmen Çiçek’e şehrimize kattığı değer ve projeler için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar’ın ülkeye yön veren bir şehir olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, yer altı ve yer üstü zenginliklerin olduğunu belirtti.

"AFYONKARAHİSAR BU ÜLKENİN ADETA SAKLI KALMIŞ BİR HAZİNESİ"

Yiğitbaşı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Afyonkarahisar, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu’nun kapısı ve iklimlerin, medeniyetlerin kesiştiği, Türkiye’nin termal su cenneti, mermer şehri olmuş, UNESCO’dan tescilli yöresel lezzetleri, üretimi ve ihracatı ile ülkemize yön veren bir şehir. Bu şehrin birlik ve beraberliği aynı zamanda en büyük gücü. Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, kültürüyle, tarihiyle, yemekleriyle, Afyonkarahisar bu ülkenin adeta saklı kalmış bir hazinesi. Bu hazinenin çok daha görünür olması, önce ülkemiz sonra da Dünya ile daha çok buluşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şehrimiz iki üniversiteye sahip. Üniversitelerin şehrin çok büyük bir dinamiği olduğunu düşünüyorum. Rektörlerimiz, öğretim üyeleri ve öğrenci kardeşlerimizle ortaya koyacağımız sinerjinin şehrimize yeni heyecanlar katacağına inanıyorum”

"EN ÇOK ŞEHİT YAKINLARIMIZ VE GAZİLERİMİZE HER DAİM KAPILARIMIZ AÇIK OLACAK"

Yiğitbaşı şunları kaydetti:

“Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, muhtarlarımız, eğitimcilerimiz, siyasetçilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla omuz omuza, el ele, hep birlikte şehrimize hizmet için, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak bizim için en büyük onur ve gurur vesilesi olacaktır. Her birimiz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yapma azmi, kararlılığı ve fedakarlığında bulunduğumuzda ve elbette ki milletimizin dualarıyla, çalışmalarımızın başarıya ulaşacağına inancımız tam kıymetli hemşehrilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve basın mensuplarımıza kapımız her zaman açık. Ancak şehitler diyarı bu topraklarda en çok da şehit yakınlarımız ve gazilerimize her daim kapılarımız açık olacak. Yeni görevimiz ülkemiz, milletimiz, Afyonkarahisar’ımız ve siz kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olsun. Aziz milletimize ve şehrimize hizmet yolunda inşallah verimli çalışmalara imza atacağımız inancıyla, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar, hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum”