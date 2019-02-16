Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

— Burada sizlere bir de müjde vermek istiyorum. 30 yıllık beklenti sona eriyor. buna dikkat edin gençler, bu önemli bir müjde. Yenisahra, Barbaros 5000'lik ve 1000'lik ölçeklik imar planlarını çıkardık.

Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi Büyükşehir Belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi 5000'lik ve 1000'lik bitti. Bu çıkarıldı. Yahu bu işler bizim işimiz.

— Fatih sultan Mehmet Hastanesinin yan tarafındaki araziye 1200 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız.

— 10 kilometrelik Göztepe- Bostancı projesinin plan ve porojesi hazır.

— İstanbul'un ilk seçim mitingini Ataşehir'de yapıyoruz. 31 Mart'ta Ataşehir'i CHP esaretinden kurtaracağız.

— Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Bize oy versin vermesin tüm illerimize aynı kalitede hizmet ediyoruz.

— Onlar bazı belediye başkanlıkları için Ankara'da birbirlerini yerken biz milletimizle kucaklaştık. Ataşehir'i yepyeni bir belediyecilik anlayışına kavuşturacağız.

— İstanbul neyse Diyarbakır o. Biz bu hale getirdik.

— Edirne'de içme suyu sorununu biz çözdük.

— İstanbulluların Binali kardeşime çok büyük oranda sahip çıkacağına inanıyorum.

— (Mitingdeki kalabalığa hitaben) Keyif çaylarını dağıtıyormusunuz hanımlar? Çaylar daha gelmedi mi?

— CHP'nin bu işlerden anlaması mümkün mü ya? Çöplerini toplasın.

— Ecdadımız Fatih karadan yürüttü, biz denizin altından yürütüyoruz. Üç katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesini hayata geçireceğiz.

— 30 yıllık beklenti sona eriyor. Yeni Sahra, Barbaros imar planlarını çıkardık.

— CHP Ataşehir'de görevden el çektirilen birini aday gösterdi. Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış birinin aday gösterilmesi sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı yolsuzluğun, hırsızlığın, ayrımcılığın ödüllendirilmesidir. Biz İstanbul'u 3Y'den de kurtardık.

— 31 Mart Ataşehirli kardeşlerimin CHP esaretinden kurtulma günü olacaktır.