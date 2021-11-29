Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışında konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj yoluyla katılım sağladı. Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, köprüyle ilgili olarak "sözümüzü tuttuk, 80 gün gibi rekor bir sürede tamamladık." ifadelerini kullandı ve çalışmaları devam eden diğer iki köprünün de Aralık - Mart aylarında bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Açılış öncesi sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anan Cumhurbaşkanı, "Açılışını yaptığımız Sinop-Ayancık Terminal Köprüsü'nün şehrimize, ilçemize ve siz kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." dedi.

"AVRUPA VE AMERİKADAN DAHA ETKİLİ BİR ŞEKİLDE İNSANIMIZIN İMDADINA KOŞTUK"

Felaketlere müdahalede Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Bu sene dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan tabi afetler yaşandı. Bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele ettik. Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı sarf ettik" diye konuştu.

"İKİ KÖPRÜ İNŞASINI DA ARALIK VE MART AYINDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Diğer projelerle ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan,"İşte bugün Sinop'ta bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Hatırlayacağınız üzere 11 Ağustos'ta yaşanan selde ilimizdeki 564 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 54 kilometresinde hasar oluşmuştu. Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinde bulunan terminal ve Şevkişentürk Köprüleri de yıkılmıştı. Bu tablo karşısında yol açma ve teressubat temizleme çalışmaları için hemen 195 adet iş makinesi ve 219 personeli bölgeye sevk ettik. Geçici köprüler yapmak suretiyle tüm güzergahlarda oluşan tahribatı gidererek ilimiz genelinde güvenli ulaşım yapılabilmesini sağladık. Ardından İkisu-Ayancık arası, Türkeli-Ayancık arası, Yenikonak-Erfelek arası, Ayancık-Yenikonak arası kesimlerde oluşan sel hasarlarının giderilmesi için yapım ihalelerini gerçekleştirerek çalışmaları başlattık. Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla aralık ve mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz. Diğer projelerimizle ilgili süreçleri de yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAŞKALARI ÇIKAR DEVŞİRMENİN HESABINI YAPARKEN BİZ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Daha önceki yıllarda verdikleri sözleri tuttukları gibi bundan sonra da tutacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı, "Son 19 yılda millete verdiği tüm sözleri tutan bir kadro olarak inşallah bundan sonra da insanımıza mahcup olmayacağız. Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz Sinop ile beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan hükümetinize ve devletinize güvenmeyi devam etmenizi istiyorum. Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi her türlü musibetten, felaketten korusun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını: "Açılışını yaptığımız Terminal Köprüsü'nün bir kez daha ülkemize, bölgemize, şehrimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin inşasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmasını, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum." ifadeleriyle noktaladı.